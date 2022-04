Finlandia przybliża się do NATO. Większość partii za dołączeniem do sojuszu wojskowego

Fiński parlament zaczął w środę debatę nad możliwością przystąpienia Finlandii do NATO - poinformowała Agencja Reutera. Finlandia, która jest bliskim partnerem Paktu Północnoatlantyckiego, zachowuje status państwa neutralnego. Premierka Sanna Marin wskazała jednak, że obronność i bezpieczeństwo jej kraju muszą zostać wzmocnione, a decyzja dot. ubiegania się o członkostwo w NATO może zostać podjęta w ciągu najbliższych tygodni.

REKLAMA

Sondaż. Szwedzi za wstąpieniem do NATO. Rekordowe poparcie

Wojna w Ukrainie zmieniła nastawienie fińskich polityków. Większość chce przyłączenia Finlandii do NATO

Jeszcze w styczniu Marin deklarowała, że dołączenie Finlandii do Sojuszu w trakcie jej kadencji jest "mało prawdopodobne". Zapowiadała, że w przypadku napaści Rosji na Ukrainę, Moskwę miałyby czekać dotkliwe sankcje. Do inwazji ostatecznie doszło, a jej przebieg spowodował zmianę nastawienia dużej części fińskich polityków.

- Oczywiste jest, że działania Rosji zbliżyły Finlandię do uznania sojuszu wojskowego za konieczny - powiedział w środę Antti Lindtman, jeden z przywódców Socjaldemokratycznej Partii Finlandii, której liderką jest Sanna Marin.

Rosja znowu straszy Finlandię i Szwecję ws. akcesji do NATO

Partia Centrum - największy sojusznik socjaldemokratów w pięciopartyjnym koalicyjnym fińskim rządzie - oświadczyła, że jest gotowa poprzeć wszelkie decyzje, które zapewnią bezpieczeństwo Finlandii, w tym również ubieganie się o członkostwo w NATO.

Ostatecznie liderzy ośmiu z dziesięciu grup parlamentarnych wyrazili chęć wejścia do NATO, natomiast przewodniczący Sojuszu Lewicy Jussi Saramo wezwał parlamentarzystów do szerszej dyskusji. Jego zdaniem wysiłki Finlandii o dołączenie do Paktu mogłyby zwiększyć napięcie na granicy fińsko-rosyjskiej. Obawia się, że kraj mógłby stać się potencjalnym pierwszym celem w wojnie między Rosją a NATO.

Zobacz wideo Płk Lewandowski: Armie NATO dostarczają Ukrainie swój sprzęt ponadprogramowy

Bezpośredni sprzeciw wobec włączenia Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego wyraził tylko poseł nacjonalistów, jedyny reprezentant ugrupowania w parlamencie.

Rosja już kilkukrotnie odpowiadała groźbami na plany zarówno Finlandii, jak i Szwecji, by zostać członkami NATO. Szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że jeśli do tego dojdzie, jego kraj będzie musiał wzmocnić bezpieczeństwo na swoich granicach, w tym na Zatoce Fińskiej.



***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>