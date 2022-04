Projektanci z Kijowa przygotowali wizualizację pomnika hańby. Rosyjski żołnierz z sedesem pod pachą

Jak podaje "Rzeczpospolita", w skład kijowskiej agencji TS/D, która stworzyła wizualizację pomnika hańby, wchodzi kilkunastu grafików, którzy mają na swoim koncie wiele różnorodnych projektów. Niektóre z nich były nagradzane w prestiżowych międzynarodowych konkursach - Cannes Lions, Golden Drum czy European Design Awards.

Wojna w Ukrainie. Kijowscy projektanci przygotowali wizualizację pomnika rosyjskiego żołnierza

Projektanci z agencji kreatywnej TS/D przygotowali wizualizację pomnika hańby. Przedstawia on rosyjskiego żołnierza z sedesem pod pachą. Nawiązują tym do szabrownictwa, którego dopuszczają się rosyjscy żołnierze w Ukrainie. Dla żołnierzy pochodzących z biednych regionów Rosji wojna w Ukrainie to nie tylko "okazja" do tego, by zarobić pieniądze, ale też, by ukraść cenne przedmioty z domów Ukraińców.

W wersji rosyjskiej na cokole pomnika widnieje napis: "Raszystowskiemu żołnierzowi-szabrownikowi". "W hołdzie hańby rosyjskich żołnierzy-szabrowników" - brzmi z kolei wersja angielska umieszczona na cokole.

"To jest wojna przeszłości z przyszłością. Rosyjska propagandowa chimera stworzyła pokolenia morderców, gwałcicieli i szabrowników - panoszą się po Ukrainie jak zombie. Ich dziadkowie walczyli w 1945 i teraz, w 2022 roku, zbrodniczy wnukowie walczą i okradają cywilów" - napisali projektanci TS/D na instagramie.

Nie wiadomo jeszcze, czy pomnik rosyjskiego żołnierza z sedesem pod pachą pojawi się w Ukrainie. Oficjalny profil Ukrainy udostępnił jednak tę wizualizację na swoim profilu Twitterze. "Rosyjscy żołnierze wyzwolili tysiące ukraińskich domów z pancernych sedesów, uzbrojonych zestawów TV, walczących laptopów, taktycznych słuchawek, ubrań i kosmetyków do makijażu" - czytamy.

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze kradną cenne przedmioty

Pod koniec marca Ukraińska Służba Bezpieczeństwa udostępniła na Twitterze nagranie przechwyconej rozmowy telefonicznej między rosyjskim żołnierzem i jego żoną. Wojskowy przyznał się jej do kradzieży, których dokonują na Ukraińcach. Żona mężczyzny zostawiła mu "listę" rzeczy, które mógłby jeszcze zabrać.

Mężczyzna przyznał, że ukradł kosmetyki oraz damskie ubrania: adidasy i nowe T-shirty. Dodał też, że "wziąłby też laptop, ale mógł się trochę przypalić". - Wynoszą tu wszystko całymi torbami - relacjonował zachowanie Rosjan.

"Rosyjscy okupanci są tak bezczelni, że plądrowanie ukraińskich domów stało się dla nich jak wycieczka do supermarketu. W rozmowie telefonicznej z okupantem żona prosi o laptopa, trampki i garnitur w odpowiednim rozmiarze" - skomentowała nagranie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

