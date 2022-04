Podczas wywiadu była prokurator skrytykowała używanie liter "V" i "Z" jako symboli poparcia dla rosyjskiej agresji. Pokłońska nazwała je "formą przemocy, która przynosi śmierć i zniszczenie".

Wypowiedź Pokłońskiej spotkała się z krytyką przedstawicieli Rossotrudniczestwa, czyli Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej, gdzie była prokurator obecnie pracuje. Szef agencji Jewngienij Primakow stwierdził, że litery "V" i "Z" są symbolami wyzwolenia Ukrainy od zła terrorystów i bandytów.

- Niebezpieczne jest ślepe oddawanie czci jakimkolwiek symbolom; historia tego nie lubi. W święta wielkanocne przedstawiane są krzyże, a nie symbole wojskowe. W przedszkolach dzieci powinny uczyć się wierszy o mamie, pokoju i dobroci, a nie ustawiać w kształt symboli wojskowych - odpowiedziała Pokłońska.

Wcześniej Natalia Pokłońska nazwała inwazję na Ukrainę "katastrofą".

- Jestem obywatelką Rosji, ale Ukrainką. Tam jest oczywiście moja ojczyzna - mówiła.

Kim jest Natalia Pokłońska?

Natalia Pokłońska w 2011 roku pełniła w Symferopolu funkcję prokuratora w rozprawie byłego deputowanego Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu, oskarżonego o przynależność do zbrojnego gangu o nazwie Baszmaki.

W tym samym roku została powołana na stanowisko Prokuratora Rejonowego w Symferopolu do spraw środowiska. Po roku została przeniesiona do Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy w Kijowie, gdzie służyła jako starszy prokurator do lutego 2014 roku.

25 lutego 2014 podała się do dymisji, motywując to tym, że wstydzi się żyć w kraju, gdzie pozwala się bandytom chodzić wolno po ulicy. Rezygnacja nie została przyjęta, ale Pokłońska, wykorzystując urlop, wyjechała na rodzinny Krym.

11 marca została powołana na Prokuratora Generalnego Autonomicznej Republiki Krymu. Skrytykowała wcześniej protesty opozycji na Ukrainie i zmiany rządu w Kijowie, nazywając je zamachem na konstytucję Ukrainy. W odpowiedzi, ukraiński rząd wniósł przeciwko byłej prokuratorce sprawę karną i pozbawił ją stopnia prokuratorskiego radcy sprawiedliwości.

18 września 2016 została wybrana do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej z listy partii rządzącej.