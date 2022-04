Rosjanie atakują Azowstal. Zełenski: Ukrywają się tam tysiące cywilów

Ukraińscy obrońcy Mariupola nie zamierzają poddawać miasta. Kilka godzin temu minął termin ultimatum, które postawili im Rosjanie. Żołnierze nie złożyli broni, ale równocześnie alarmują, że miasto może upaść w najbliższych godzinach.

Większość zrujnowanego Mariupola jest już w rosyjskich rękach. Ukraińscy żołnierze bronią się jeszcze w budynkach huty Azowstal. To ostatni bastion oporu przeciwko rosyjskiemu okupantowi.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w zakładzie metalurgicznym Azowstal ukrywa się około tysiąca cywilów. Zełenski powtórzył, że jest gotów na wydanie rosyjskich jeńców wojennych w zamian za zapewnienie możliwości bezpiecznego wyjazdu cywilów i ukraińskich żołnierzy z Mariupola.

Major Sierhij Wołynia: To może być nasz ostatni apel

Rosjanie od wielu godzin bombardują hutę i zażądali, by miejscowi żołnierze złożyli broń, ale podobnie jak przy poprzednim ultimatum, Ukraińcy nie poddali się. Dowódca miejscowych sił w nagraniu wideo przesłanym mediom alarmuje jednak, że choć żołnierze będą walczyć do końca, to upadek miasta jest bliski.

- To może być nasz ostatni apel. To prawdopodobnie nasze ostatnie dni lub nawet godziny. Przeciwnik jest liczniejszy od nas, 10 do jednego - mówił. Major Sierhij Wołynia zaapelował też o pomoc w wydostaniu się z oblężonego miasta.

Agencja Reutera poinformowała, że kilkadziesiąt osób wsiadło w środę do autobusów i wyjechało z ruin oblężonego przez Rosjan miasta. Pozostałych nie udało się ewakuować.

Mariupol to kluczowe miasto na południu Ukrainy. Od ośmiu tygodni jest bombardowane z powietrza i z morza. Miejscowe władze szacują, że 90 procent budynków zostało zrównanych z ziemią. W Mariupolu doszło też do wielu rosyjskich zbrodni wojennych.

Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z Charlesem Michelem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w środę w Kijowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Podczas rozmowy poruszyli tematy sankcji wobec Rosji, wsparcia obronnego i finansowego dla Ukrainy oraz unijnej ankiety dotyczącej zgodności prawa ukraińskiego z prawem Wspólnoty.

Ekspert: Jeśli Rosja zdobędzie Donbas, ruszy na Odessę, potem na Kijów

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Charles Michel jest "wielkim przyjacielem Ukrainy" oraz podziękował mu za merytoryczne spotkanie i solidarność z Ukraińcami.