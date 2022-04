Ponad 1,1 mln Ukraińców wróciło od początku wojny do Ukrainy - poinformował Andrij Demczenko z ukraińskiej służby granicznej, którego cytuje 18 kwietnia Ukraińska Pravda. Jak dodał, w pierwszych dniach ataku wojsk rosyjskich ukraińską granicę przekraczali głównie mężczyźni. Teraz sytuacja się jednak zmieniła.

Ponad milion Ukraińców wróciło do kraju. Coraz więcej kobiet i dzieci

Jak poinformował przedstawiciel ukraińskiej służby granicznej, do kraju wracają nie tylko mężczyźni, ale i kobiety, dzieci, osoby starsze. - Widzą, że sytuacja, poza kilkoma obwodami, jest w miarę spokojna. Dlatego chcą wracać do ojczyzny, do domów - dodał.

Próby powrotu do normalności widoczne są m.in. w stolicy okupowanego kraju, w Kijowie. Tam liczba mieszkańców sięga 2,1 mln - przekazał mer Witalij Kliczko. Czynnych jest coraz więcej sklepów, przychodni, salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Otwierają się również kina i teatry, a komunikacja miejska kursuje coraz częściej.

Mer Mariupola zaapelował do mieszkańców: Nie bójcie się i ewakuujcie

"Jednak jeszcze raz podkreślam: jeśli masz okazję być w bezpieczniejszym miejscu - poczekaj z powrotem do stolicy. Na podstawie danych wojskowych o ostatnich wydarzeniach nie wykluczamy, że Kijowowi grożą dalsze uderzenia rakietowe" - napisał burmistrz Kijowa na Facebooku.

Denys Szmyhal. "Ukraińcy wracają do domu"

Informacje o powracających do domów Ukraińcach potwierdził premier Ukrainy Denys Szmyhal. - Gdy nasi żołnierze dzielnie bronią wschodniej i południowej granicy, kraj wraca do pracy. Ukraińcy wracają do domu. Od początku inwazji na Federację Rosyjską ponad milion naszych obywateli wróciło do domów - powiedział Szmygal podczas posiedzenia rządu. Poinformował również, że władze kontynuują program stopniowej odbudowy wyludnionych miast - podaje Ukrinform.

Ukraina. Rosjanie chcą zorganizować koncerty na okupowanych terenach

"Rozmawiałam z dyrektor zarządzającą MFW Kristaliną Georgiewą o zapewnieniu stabilności finansowej Ukrainy i przygotowaniu powojennej odbudowy kraju. Mamy jasne plany na teraz, a także wizję perspektyw. Jestem pewien, że współpraca między MFW a Ukrainą będzie w dalszym ciągu owocna" - napisał w niedzielę 17 kwietnia na Twitterze Wołodymyr Zełenski.

