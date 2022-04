Wojna w Ukrainie. Mer Mariupola zaapelował do mieszkańców: Nie bójcie się i ewakuujcie do Zaporoża

Mer Mariupola Wadym Bojczenko zaapelował do mieszkańców za pomocą mediów społecznościowych o tym, żeby zaczęli ewakuację korytarzami humanitarnymi. - Nie bójcie się i ewakuujcie się do Zaporoża, gdzie otrzymacie wszelką niezbędną pomoc: żywność, lekarstwa, podstawowe artykuły pierwszej potrzeby, a co najważniejsze - będziecie bezpieczni - powiedział burmistrz.

