Ukraiński wywiad: Moskwa rozpoczęła "czystki" we władzach tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej

Ukraiński wywiad wojskowy za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej aresztowała Igora Aleksandrowicza Korneta, który sprawował funkcję tzw. ministra spraw wewnętrznych Ługańskiej Republiki Ludowej, nieuznawanego na arenie międzynarodowej pseudopaństwa. Przebywa on obecnie w areszcie śledczym FSB w Rostowie nad Donem.

Ukraiński wywiad: "czystka" we władzach tzw. Ługańskiej Republiki Ludoej

Wywiad wojskowy podkreślił, że zatrzymanie Igora Aleksandrowicza Korneta wywołało niepokój w politycznym i militarnym kierownictwie samozwańczej pseudrepubliki ługańskiej we wschodniej Ukrainie. Jak dodał, może to być początek zmian w sektorze siłowym. "Szef tzw. władz ługańskich Leonid Pasicznyk podejmuje wszelkie możliwe działania w celu uwolnienia Korneta i przywrócenia go na stanowisko" - zaznaczył ukraiński wywiad.

"'Czystka' w tzw. kierownictwie politycznym Ługańskiej Republiki Ludowej świadczy o uznaniu przez Moskwę niezdolności wypełnienia zadań stawianych przez obecnych przywódców pseudorepubliki w kontekście wojny z Ukrainą" - czytamy w komunikacie. "W związku ze zmianami personalnymi i zastraszeniem kierownictwa pseudorepubliki Rosja stara się nawiązać skuteczną pracę na rzecz mobilizacji zasobów ludzkich na czasowo okupowanych terenach obwodu ługańskiego, aby szybko zrekompensować straty w jednostkach i oddziałach rosyjskiego wojska i kontynuować działań wojennych przeciwko Ukrainie" - dodał wywiad.

Rosja prowadzi mobilizację na okupowanych terenach

Tymczasem Rosjanie prowadzą mobilizację Ukraińców na zajętych terenach obwodów: chersońskiego, zaporoskiego i charkowskiego. Według generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wiktora Jahuna rosyjscy żołnierze łapią ludzi na ulicach, w miejscach pracy, autobusach, a nawet w mieszkaniach. Następnie odbierają im dokumenty i każą wkładać mundury bez oznaczeń.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow wezwał ludzi wcielonych do rosyjskich oddziałów, aby poddawali się Ukraińcom i mówili, kim są. Wśród jeńców, wziętych do niewoli przez ukraińskich żołnierzy, odnaleziono już przymusowo wcielonych do rosyjskiej armii Ukraińców.