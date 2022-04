Bitwa o Donbas. Jak pogoda wpływa na przebieg wojny? "Powinniśmy się cieszyć"

Rzecznik ukraińskiego resortu obrony ocenił, że celem nowej rosyjskiej ofensywy prowadzonej na wschodzie Ukrainy jest zdobycie całkowitej kontroli nad dwoma obwodami: ługańskim i donieckim. To umożliwi Rosji utworzenie lądowego korytarza między tym regionem a anektowanym Krymem.

REKLAMA

Zobacz wideo Po jak duże środki na pomoc uchodźcom zgłosi się Polska? Bielan: Nie mogę publicznie podawać kwoty

Rosja dąży do zdobycia kontroli nad Donbasem i Ługańskiem. Przeszkodzić może pogoda

W rozmowie w TVN24 ekspert Jacek Raubo z portalu Defence24 został poproszony o komentarz do doniesień, na temat sytuacji pogodowej na froncie. Ukraińskie media informują o ciemnych deszczowych chmurach nad Donbasem, w tym o lokalnych, intensywnych opadach deszczu w regionie. Jak podkreślił Raubo, manewrowania jednostkami ciężkimi, które mają być głównym atutem armii rosyjskiej, w takich warunkach pogodowych będzie bardzo utrudnione.

- Pogoda jest jednym z elementów, który definiuje różnego typu kampanie zbrojne, stąd tak ważne jest dla wywiadów wojskowych obserwowanie pogody w kontekście prowadzonych działań - wyjaśnił na antenie. - Powinniśmy cieszyć się z każdego elementu, który może w jakikolwiek sposób opóźnić lub ograniczyć swobodę operacyjną jednostek rosyjskich zgromadzonych na kierunkach donbaskich, ale również na tych kierunkach, które mogą się pojawić, jeśli Rosjanie zdecydowaliby się przeprowadzić inne uderzenie - dodał dalej.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Zełenski reaguje na słowa Trumpa o Rosji. Nagranie z 2019 roku

Jacek Raubo wspomniał, że dla rosyjskiej armii kluczowy poza pogodą jest także "czynnik czasu" i presja, by zdążyć - zgodnie z planem Władimira Putina - na 9 maja. - Dowódcy dostali pewien element polityczny w swoim planowaniu, czyli kwestię zakończenia kampanii, tej części operacji, do 9 maja. Wszyscy o tym dyskutujemy, to przenika, chcąc czy nie chcąc, do centralnego ośrodka, przechodzi do różnych szczebli dowodzenia - tłumaczył.

Raubo dodał też, że dostawy systemów obronnych dla Ukrainy od krajów zachodnich powinny podlegać kontroli. - Istotna jest osłona kontrwywiadowcza na terenie państw, które podjęły się decyzji o wsparciu Ukrainy w zakresie wojskowym oraz bezpośrednio już na terytorium Ukrainy, jeśli chodzi chociażby o przerzut amunicji do miejsc, gdzie będzie pobierana przez poszczególne jednostki - podkreślił.

Polska wysłała MiG-i Ukrainie? "Tego typu sprawy potrzebują ciszy"