Macron i Le Pen wkrótce zmierzą się w debacie. "Gra nie jest skończona", wezwania do "trzeciej tury"

Debata między Emmanuelem Macronem a Marine Le Pen odbędzie się w studiu telewizyjnym w podparyskim departamencie Sekwana-Saint-Denis. Poprowadzą ją dziennikarze Gilles Bouleau z prywatnej stacji TF1 i Léa Salamé z publicznej telewizji France 2. Program będzie transmitowany od 21:00 na sześciu kanałach telewizyjnych i kilku antenach radiowych. Dyskusja kandydatów na prezydenta ma trwać dwie i pół godziny. Jako pierwsza głos zabierze Marine Le Pen. Głównymi tematami poruszanymi w czasie debaty będą siła nabywcza, sprawy międzynarodowe, gospodarka, bezpieczeństwo oraz zarządzanie krajem.

Ostatnią debatę kandydatów na prezydenta w 2017 roku, w której po raz pierwszy zmierzyli się Emmanuel Macron i Marine Le Pen, śledziło ponad 16 milionów Francuzów. Dyskuscja została uznana przez komentatorów za najgorszą w historii Francji, głównie z powodu agresywnej retoryki Le Pen. Tym razem liderka narodowców zapowiada spokojną i merytoryczną konfrontację.

Wygrana Macrona wciąż nie jest pewna

Ostatnie sondaże wskazują jednak, że polityczka traci poparcie i że drugą turę wyborów prezydenckich może wygrać Emmanuel Macron. Na urzędującego prezydenta chce głosować ponad 55 procent wyborców. Jednak, jak donosi "The Guardian", według sojuszników Macrona jego wygrana nie jest jeszcze pewna. - Gra nie jest skończona i na pewno nie możemy wyciągnąć wnioski, że te wybory są już rozstrzygnięte - powiedział francuski premier Jean Castex na pięć dni przed drugą turą.

- Musimy przekonać Francuzów, że programy Emmanuela Macrona są najlepsze dla Francji i dla nich. Emmanuel Macron i Marine Le Pen są umieszczani na tym samym poziomie, ale są między nimi ogromne różnice - dodał.

Mélenchon wzywa do przeprowadzenia "trzeciej tury wyborów"

Jean-Luc Mélenchon, kandydat na prezydenta Francji, który w pierwszej turze uzyskał trzeci wynik, w wywiadzie dla stacji BFM TV zaapelował o przeprowadzenie "trzeciej tury wyborów prezydenckich" w czasie wyborów parlamentarnych, które odbędą się w czerwcu. Wezwał również Francuzów, aby wybrali go na premiera kraju. - Proszę Francuzów, aby wybrali mnie na premiera. (...) Wzywam wszystkich, którzy chcą wstąpić do Unii Ludowej, aby przyłączyli się do nas w tej pięknej bitwie - powiedział,

Przypomnijmy, że polityk odmówił poparcia Emmanuelowi Macronowi w drugiej turze wyborów prezydenckich, ale tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników pierwszej tury zaapelował, aby nie głosować na Marine Le Pen.

Druga tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się w najbliższą niedzielę.

