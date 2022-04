Rosja wysłała do Donbasu nawet 20 tys. najemników. "Bez ciężkiego sprzętu"

Zobacz wideo

Anonimowy europejski urzędnik w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian" powiedział, że szacunki najemników, których we wschodniej Ukrainie rozmieściła Rosja, wahają się od 10 tys. do 20 tys. Jak dodał, trudno jest określić, ilu z nich stanowią bojownicy z Syrii, Libii i innych państw, którzy rekrutowani są przez Grupę Wagnera. - Mogę powiedzieć, że widzieliśmy pewien transfer z tych obszarów - Syrii i Libii - do wschodniego regionu Donbasu - przekazał urzędnik. - To piechota. Nie mają ciężkiego sprzętu ani pojazdów opancerzonych - dodał.

"The Guardian" podaje, że byłym żołnierzom syryjskim zaoferowano miesięczne wynagrodzenie, w zależności od rangi i doświadczenia od 600 do 3 tys. dolarów za udział w wojnie. Najemnicy mają pomóc Rosji uzyskać kontrolę nad jak największą częścią wschodniej Ukrainy. Mają to zrobić jak najszybciej, aby Władimir Putin mógł ogłosić jakikolwiek sukces podczas defilady wojskowej 9 maja w Moskwie.

Europejski urzędnik zaznaczył również, że w drugiej fazie wojny Rosja ma cztery cele: zdobycie Donbasu, zabezpieczenie lądowego mostu na Krym, w którym kluczowe jest oblężone miasto Mariupol, przejęcie obwodu chersońskiego w celu zabezpieczenia dostaw wody słodkiej na Krym oraz zdobycie dodatkowego terytorium, które mogłoby posłużyć jako bufor lub karta przetargowa w negocjacjach. Jak dodał, armia rosyjska zmaga się jednak z wieloma trudnościami, które m.in. nie pozwoliły jej zdobyć Kijowa. - Morale w szeregach rosyjskich jest niskie i wciąż spada. (...) Nie podoba im się ta wojna, nie podoba im się pomysł zabijania ludzi mówiących po rosyjsku. Stracili wielu towarzyszy na północy i krążownik marynarki wojennej Moskwa - zaznaczył.

Rosja werbuje do walki Etiopczyków? Ambasada zaprzecza

Tymczasem w etiopskich mediach pojawiły się informacje, że pod ambasadą Rosji w Addis Abebie gromadzą się setki młodych mężczyzn, którzy chcą zgłosić się na ochotników do walki po stronie rosyjskiej w Ukrainie. Placówka dyplomatyczna wydała oświadczenie ws. tych doniesień.

"Od początku Specjalnej Operacji Wojskowej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w sprawie ochrony ludności Donbasu, denazyfikacji i demilitaryzacji Ukrainy w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Rosji, ambasada otrzymywała wiadomości od obywateli Etiopii wyrażające solidarność i wsparcie dla Federacji Rosyjskiej" - napisano. Przypomnijmy, że sformułowanie "specjalna operacja" oraz jej przyczyny podane przez ambasadę są elementem kłamliwej narracji Kremla. W rzeczywistości Rosja napadła na suwerenny kraj, dokonując tam zbrodni na cywilach.

"Należy podkreślić, że ambasada ściśle przestrzega przepisów własnego ustawodawstwa krajowego oraz Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku, zgodnie z którą rekrutacja cudzoziemców do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej nie leży w zakresie działania misji dyplomatycznej" - czytamy w oświadczeniu. "W związku z tym, dziękując wszystkim zainteresowanym obywatelom Etiopii, informujemy, że ambasada nie przyjmuje żadnych wniosków o rekrutację do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jesteśmy przekonani, że Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej mają wystarczające zdolności do wykonania wszystkich powierzonych im zadań" - dodano.

Rosja. Żołnierz do matki: Zabijamy cywilów i dzieci. "Nie, uwierz mi!"

Brytyjski wywiad: Rosjanie ściągają kolejne oddziały do granicy z Ukrainą

Jak wynika z najnowszego komunikatu ukraińskiego Sztabu Generalnego, rosyjskie wojsko prowadzi ofensywę na wschodzie Ukrainy. Atakuje ukraińskie pozycje w obwodach ługańskim, donieckim, ale też m.in. charkowskim i chersońskim. Według informacji ukraińska armia odpiera ataki wroga.

Brytyjski wywiad wojskowy przekazał z kolei, że Rosja ściąga kolejne oddziały, wzmacniając swoje siły przy wschodniej granicy Ukrainy. Nasilają się walki w Donbasie, gdzie Rosjanie próbują przerwać ukraińskie linie obrony. Według brytyjskich informacji wywiadowczych należy się spodziewać mniejszej liczby ataków z powietrza na północy Ukrainy. Nadal jest jednak zagrożenie ostrzałami wymierzonymi precyzyjnie w strategiczne punkty na terenie całego kraju. W raporcie czytamy, że rosyjskie ataki na ukraińskie miasta pokazują, że celem jest przerwanie łańcuchów dostaw na wschód kraju.