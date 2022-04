Wojna w Ukrainie. Pentagon: Ukraina otrzymała od innych krajów samoloty i części zamienne

Trwa 56. dzień wojny w Ukrainie. Rosyjskie wojsko prowadzi ofensywę na wschodzie Ukrainy. Atakuje ukraińskie pozycje w obwodach ługańskim, donieckim, ale też m.in. charkowskim i chersońskim. Według informacji ukraińskiego Sztabu Generalnego ukraińska armia odpiera ataki wroga.

Pentagon: Ukraina otrzymała od innych krajów samoloty i części zamienne do swoich samolotów

Pentagon potwierdził, ze Ukraina otrzyma samoloty oraz części zamienne do maszyn. - Ukraina otrzymała od innych krajów samoloty i części zamienne do swoich samolotów - zapewnił we wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby, cytowany przez Agencje Reutera. Jednak rzecznik Pentagonu nie podał, które kraje miałyby przekazać sprzęt. I dodał, że Stany Zjednoczone nie wyślą Ukrainie żadnego samolotu.

- Z pewnością pomogliśmy w przeładunku niektórych dodatkowych części zamiennych, które pomogły w zaspokojeniu potrzeb samolotów, ale nie przetransportowaliśmy całych samolotów - wyjaśnił.

Mariusz Błaszczak spotka się z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austine

Minister Mariusz Błaszczak rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. W środę w Pentagonie spotka się z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem. W programie szefa polskiego resortu obrony są także rozmowy z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.

Według komunikatu MON, podczas spotkania ministra Błaszczaka z sekretarzem obrony Lloydem Austinem mają zostać poruszone tematy współpracy wojskowej, bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Według strony amerykańskiej duża część rozmowy będzie poświęcona sytuacji na Ukrainie. - Sekretarz będzie gościć swego polskiego odpowiednika tu w Pentagonie na spotkaniu bilateralnym. Uwaga będzie skierowana na Ukrainę - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby.

Spotkania Mariusza Błaszczaka z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego zaplanowano na czwartek. W piątek minister obrony będzie przebywał w Nowym Jorku, gdzie spotka się między innymi z ambasadorem RP przy ONZ Krzysztofem Szczerskim.

