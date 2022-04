Chersoń. Rosjanie planują organizację "referendum". Chodzi o stworzenie nowej pseudorepubliki

Chersoń jest jedynym dużym miastem, w którym wojska rosyjskie przejęły kontrolę. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego celem organizacji pseudoreferendum jest stworzenie wrażenia legitymizacji rosyjskiej władzy w tym regionie.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Jak może wyglądać dalej wojna w Ukrainie? Pytamy eksperta

Wojna w Ukrainie. Pseudoreferendum w obwodzie chersońskim

Ministerstwo Obrony Ukrainy podało, że mieszkańcy są przekonani, że nie będzie prawdziwego głosowania, a lokale wyborcze przygotowano, by pokazać je w rosyjskich mediach. "Głosowanie" ma odbywać się za pomocą danych paszportowych zebranych podczas przyjmowania "pomocy humanitarnej". Aby otrzymać racje żywnościowe, mieszkańcy musieli wypełnić ankiety z danymi osobowymi.

W Snihuriwce w obwodzie mikołajowskim przygotowywane jest także głosowanie, w wyniku którego ma zostać wybrany burmistrz. "Referendum" ma też dotyczyć przystąpienia administracyjnego do okupowanego Krymu.

Wojna w Ukrainie. W obwodzie zaporskim Rosjanie planują utworzyć rosyjską administrację

Z kolei w miejscowości o tej samej nazwie w obwodzie zaporoskim rozpoczął się spis ludności w wieku emerytalnym. Jak podaje Ministerstwo Obrony Ukrainy "Rosjanie zapowiadają utworzenie rosyjskiej administracji do 1 września, otwarcie rosyjskiej poczty, uruchomienie telefonii komórkowej i usług internetowych od rosyjskich dostawców oraz wprowadzenie rubli rosyjskich".

Szef lokalnej administracji w obwodzie zaporoskim poinformował, że miejscowa ludność jest oszukiwana przez najeźdźców. Osoby starsze i wywiezieni mieszkańcy Mariupola w miejscowości Roziwka zostali wezwani do ośrodka kultury, by omówić kwestie pomocy społecznej i wypłat emerytur. Na miejscu zostali jednak, pod groźbą użycia broni, zmuszeni do głosowania w nielegalnym referendum.

Ekspert: "Putin się wściekł i zażądał nazwisk generałów". Chodzi o list