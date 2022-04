Ukraiński ekspert: "Putin się wściekł i zażądał nazwisk generałów". Niektórzy mieli się sprzeciwić wojnie

Ukraiński ekspert wojskowy, pułkownik rezerwy Oleg Żdanow niemal codziennie wypowiada się o wojnie w Ukrainie na kanale Ukraine24. Były żołnierz w przystępny sposób tłumaczy Ukraińcom przebieg wojny oraz prezentuje swoje przemyślenia na temat możliwych działań Rosji. W ostatnim wywiadzie, powołując się na rosyjskie źródła, opowiedział o anonimowym liście napisanym przez generałów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy generałowie napisali list do Władimira Putina

Oleg Żdanow poinformował, że generałowie Sztabu Generalnego rosyjskiej armii przekazali list Władimirowi Putinowi za pośrednictwem sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaja Patruszewa. W liście skrytykowali atak na Ukrainę i wezwali do zakończenia "specjalnej operacji", by zminimalizować dalsze straty i zachować zdolności bojowe tej części armii, która nie została zniszczona.

- Władimir Putin odpowiedział im, że mają wszystko pod kontrolą i będą kontynuowali "operację" w Ukrainie. Prezydent Rosji podobno się wściekł i zażądał nazwisk tych generałów, którzy mają stać za anonimowym listem. Na tyle, na ile się dowiedziałem, teraz mogą zostać podjęte wobec nich pewne represje, aby stłumić wszelkie niepokoje także wśród podlegających im żołnierzy - powiedział Żdanow w rozmowie z kanałem Ukraine24.

- Według moich poufnych źródeł, w Sztabie Generalnym dojrzewa opinia o konieczności zaniechania operacji ofensywnej, aby utrzymać przynajmniej część sił lądowych w gotowości bojowej do rozwiązywania innych zadań i wyzwań stojących przed Federacją Rosyjską - dodał. Żdanow przekazał też doniesienia o trudnej sytuacji w Afganistanie, gdzie pojawiły się doniesienia o tym, że Talibowie czekają na wyschnięcie przełęczy w Kotlinie Fergańskiej, by przez nią przejść i zaatakować Tadżykistan, w którym dotychczas stacjonowały rosyjskie wojska, obecnie skierowane do walk w Ukrainie. Rosyjscy generałowie obawiają się, że Talibowie będą prowadzili walki na całym obszarze w kierunku Kazachstanu.

Przeczytaj więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Ekspertka: Rosja podchodzi do wojny sekwencyjnie

Ukraiński ekspert o rosyjskiej armii: W Sztabie Generalnym trwa 'polowanie na czarownice'

Ekspert dodał, że te doniesienia potwierdza także fakt przeniesienia kierownictwa "operacji" do Południowego Okręgu Wojskowego, którego dowódcą jest generał armii Aleksandr Dwornikow - zaufany wojskowy Putina, który w kwietniu 2022 roku (po pierwszym nieudanym ataku na Ukrainę) został przez niego wyznaczony jako głównodowodzący wojsk rosyjskich w wojnie.

- To też po raz kolejny potwierdza tezę, że Sztab Generalny rosyjskiego wojska jest dziś tak bardzo podzielony w sprawie wojny, że aby nie zniszczyć w ogóle całej "operacji", organy decyzyjne przeniesiono do Południowego Okręgu Wojskowego, a w Sztabie Generalnym trwa "polowanie na czarownice" - zauważył Żdanow.

Ekspert wojskowy przypomniał też doniesienia urodzonego w Rosji milionera Leonida Nevzlina, który kilka dni temu informował, że około 20 generałów Ministerstwa Obrony zostało aresztowanych w związku z defraudacją środków przeznaczonych na przygotowanie wojny z Ukrainą. Od 2014 roku wysocy rangą wojskowi mieli ukraść około 10 mld dolarów.

Rosja. Pieskow nie chciał mówić o załodze zatopionego krążownika "Moskwa"

************

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.