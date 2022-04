Wielka Brytania wyśle Ukrainie ciężką broń. "Tak, by Rosja nie odważyła się jej więcej zaatakować"

Prezydent Joe Biden spotkał się we wtorek z sojusznikami na wideokonferencji, żeby mówić o wsparciu dla Ukrainy i ustalić wspólne, skoordynowane działania sojuszników w związku z rozpoczętą przez Rosję ofensywą w Donbasie.

Po spotkaniu premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson uznał, że ofensywa na Donbas będzie "konfliktem artyleryjskim". - To jest to, co będziemy im dawać... oprócz wielu innych form wsparcia - stwierdził, nie wyszczególniając jednak, jakie rodzaje broni jego rząd zamierza przekazać. Brytyjski premier przekazał, że "chce on uzbroić Ukrainę do tego stopnia, by Rosja nie odważyła się jej więcej zaatakować".

Wcześniej podczas posiedzenia Izby Gmin premier Wielkiej Brytanii poinformował posłów o szczegółach spotkania z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. - Zapewniłem go o niezłomnej determinacji Wielkiej Brytanii, podzielanej przez tę Izbę, aby wraz z naszymi sojusznikami dać jego dzielnym ludziom broń, której potrzebują, aby się bronić - mówił Boris Johnson.

Dziennik "The Sun" ujawnił we wtorek, że Wielka Brytania zamierza w najbliższych dniach przekazać Ukrainie wielozadaniowe pojazdy opancerzone Stormer wraz z zainstalowanymi na nich wyrzutniami pocisków Starstreak.

Pomoc Ukrainie zadeklarowały dziś także Niemcy. Olaf Scholz podkreślił, że rząd federalny uwolni środki z budżetu na zakup niezbędnej broni. Pytany o czołgi Leopard stwierdził, że Zachód skupia się na przekazywaniu sprzętu, z którego Ukraińcy potrafią korzystać, a szczegóły dostaw są ustalane. - Celem jest dozbrojenie ukraińskiej armii tak, by mogła odeprzeć rosyjski atak - zaznaczył szef niemieckiego rządu.

Dodał jednak, że Niemcy wyczerpały już możliwości dostaw z istniejących składów broni, dlatego będzie w tej kwestii współpracował z przemysłem zbrojeniowym.

Także prezydent USA Joe Biden zadeklarował militarne wsparcie dla Ukrainy. USA mają dostarczyć 11 śmigłowców Mi-17 rosyjskiej produkcji, drony kamikadze oraz haubice - podaje CNN. Eksperci zwracają uwagę, że rosyjskie maszyny uważane są za jedne z najnowocześniejszych śmigłowców transportowych na świecie. Na wyposażeniu swojej armii ma je m.in. Polska.

Druga faza wojny w Ukrainie

W nocy z poniedziałku na wtorek władze Ukrainy poinformowały, że Rosjanie rozpoczęli drugą fazę wojny. Celem napastników ma być zajęcie Donbasu. To tam skumulowały się siły rosyjskie, wycofane z innych części kraju.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podaje, że zgodnie z rosyjską strategią działania wojenne mają się zakończyć do 24 kwietnia, czyli do prawosławnej Wielkanocy. Wcześniej informowano, że okupantom może zależeć na korzystnym dla siebie zakończeniu operacji zbrojnej w Donbasie przed 9 maja, czyli do hucznie obchodzonego przez Rosję Dnia Zwycięstwa.