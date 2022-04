Bruksela. Ruszyła komisja europarlamentu badająca podsłuchy Pegasusem

Zobacz wideo Prof. Miętus: Prawdopodobnie uda nam się uniknąć suszy, ale to eksperymentalne prognozy

W Parlamencie Europejskim odbyło się we wtorek pierwsze posiedzenie nowej komisji śledczej, która będzie badać przypadki wykorzystania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus.

Ma się ona zająć doniesieniami o przypadkach wykorzystania oprogramowania izraelskiej firmy przeciwko dziennikarzom, politykom, prawnikom, przedsiębiorcom, przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego i innym obywatelom.

"Problem dla demokracji i praworządności"

Parlament Europejski podjął decyzję o powołaniu komisji śledczej w marcu. Ma ona 12 miesięcy na zbadanie doniesień nt. inwigilacji Pegasusem, sprawdzenie, czy doszło do naruszenia prawa UE i ujęcia ustaleń w raporcie końcowym.

- Widzieliśmy wiele przypadków, w których niewinni ludzie, tacy jak dziennikarze i prawnicy, byli celem ataków oprogramowania szpiegującego. To ogromny problem dla demokracji i praworządności - powiedział nowo wybrany przewodniczący komisji Jeroen Lenaers (EPL).

- Będziemy teraz zbierać informacje o stosowaniu Pegasusa i innych podobnych programów, a następnie przełożymy nasze ustalenia na praktyczne rekomendacje - dodał.

Polska komisja senacka ds. Pegasusa

W grudniu 2021 roku agencja AP, powołując się na ustalenia grupy Citizen Lab działającej przy Uniwersytecie w Toronto, przekazała, że za pomocą oprogramowania Pegasus inwigilowany był senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych oraz prokurator Ewa Wrzosek. Nie wskazano jednak, kto stoi za inwigilacją, ale jedynym klientami izraelskiej firmy NSO Group, która opracowała Pegasusa, są w Polsce rządowe agencje.

Pojawił się wezwania do powołania komisji śledczej w tej sprawie, ale nie było na to zgody PiS-u, który ma większość w Sejmie. Jednak komisję powołano w Senacie - nie jest to jednak komisja śledcza i nie ma takich samych uprawnień np. w kwestii wzywania świadków.

Przed komisją wystąpili jak dotąd: były szef NIK Krzysztof Kwiatkowski, doradca w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli Marek Bieńkowski oraz obecny szef NIK Marian Banaś. Podczas środowego posiedzenia senackiej komisji ds. Pegasusa w wysłuchaniu udział wzięli Krzysztof Brejza, oraz Dorota Brejza (żona polityka).

Onet informował we wtorek, że polska komisja wznowi prace po nowych doniesieniach dot. inwigilacji. Jej ofiarą miał paść Andrzej Malinowski, były prezydent organizacji Pracodawcy RP. Senator Marcin Bosacki powiedział portalowi, że komisja zaprosi Malinowskiego na posiedzenie.