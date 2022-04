Pisarze poszli na wojnę, Rosjanie palą ich książki. Wydawnictwo pracuje ze schronów i emigracji

Vivat jest drugim największym wydawnictwem w Ukrainie. Co roku publikuje około 400 tytułów, głównie non-fiction i książek dla dzieci i młodzieży. Misją Vivatu jest popularyzowanie ukraińskich autorów, a ich hasłem: "Czytaj, miej marzenia, działaj". Na pytania o pracę wydawnictwa w bombardowanym nieustannie Charkowie odpowiada jego szefowa Julia Orłowa.

REKLAMA

Jak wyglądał twój 24 lutego? Spodziewałaś się rosyjskiej inwazji?

Jak większość Ukraińców, aż do końca nie chciałam wierzyć, że dojdzie do pełnowymiarowej wojny. Nie wierzyłam, że to możliwe w XXI wieku, wydawało mi się, że działania wojenne, jakie pamiętamy z II wojny światowej, to zamknięty rozdział. Ale jednocześnie miałam złe przeczucia.

Około piątej rano usłyszałam eksplozje, a wraz z nimi przyszedł nieporównywalne z niczym przerażenie, jakby w posadach zatrzęsło się całe moje życie. I niedługo później uświadomiłam sobie, że wojna nadeszła, jest tutaj, w naszych domach.

Myślę, że na wojnę nie da się przygotować. Możesz mieć plany ewakuacji i spakowany plecak z najważniejszymi rzeczami, ale z całą pewnością nie da się na wojnę przygotować psychicznie. Nawet kiedy przestają toczyć się walki, nie da się wyprzeć tego strachu. Zburzone domy mogą być odbudowane, ale nie da się wymazać z pamięci wspomnień, które już okaleczyły psychikę.

Co było największym wyzwaniem dla wydawnictwa?

Prawdopodobnie stan psychiczny nas wszystkich, niepewność i strach przed tym, co się wydarzy. Co więcej, Charków, gdzie mamy siedzibę, jest bezlitośnie bombardowany od pierwszego dnia wojny. Byliśmy w tak złym stanie, że nie dało się pracować. Pierwszym i najważniejszym celem było fizyczne przetrwanie wojny i ewakuacja. Łącznie do dziś około 95 proc. pracowników wydawnictwa opuściło Charków i Ukrainę.

Trudno pracować, kiedy zespół jest rozrzucony po kraju, a nawet po świecie, dlatego drugiego lub trzeciego dnia wojny zorganizowaliśmy wspólny czat, na którym wspieraliśmy się nawzajem, przekazywaliśmy sobie informacje i rozmawialiśmy o ewakuacji.

Jak dużo osób pracuje w Vivacie? Jak udaje się pracować w takich warunkach?

W pracach wydawnictwa bierze udział 117 osób. Kiedy ludzie uciekali, brali ze sobą tylko najpotrzebniejsze przedmioty, a nie komputery. Część kolegów ma sprzęt, by pracować, ale nie wszyscy, więc nie wszystko w firmie działa. Nie każdy ma też dostęp do szybkiego internetu, pojawiają się problemy z serwerami, ale staramy się je szybko naprawiać.

Obecnie pracują ci, którzy są po pierwsze bezpieczni, a po drugie mają sprzęt do pracy. Głównym problemem jest to, że nie możemy przenieść książek z magazynu w Charkowie - w mieście wciąż trwają bombardowania. Próbujemy przenieść część książek do bezpiecznego miejsca, ale nie dystrybujemy ich tak, jak robiliśmy to przed wojną.

W mieście pozostało tylko kilka osób, większość z nas została zmuszona do opuszczenia domów, ewakuacji w bezpieczniejsze rejony kraju, lub wyjazdu z Ukrainy. Część osób pracuje z piwnic, schronów, podziemnych stacji, a nawet z drogi. Nasza koleżanka Maria Birczenko od początku wojny ukrywała się w schronie, mieszkała tam wśród innych charkowian. W zespole są też wolontariusze sił obrony terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy np. tkają tkaniny maskujące.

Zobacz wideo Jak może wyglądać dalej wojna w Ukrainie? Pytamy eksperta

Moi koledzy, którzy jeszcze do niedawna wiedli normalne życie, chodzili do pracy, do jasnego biura pełnego ludzi, zajmowali się tymi wszystkimi ważnymi sprawami, odbierali dzieci z przedszkoli i szkół, wracali do domów po pracy, nagle stracili domy, niewybuchy spadały przy ich podwórkach, rosyjskie pociski uderzały w te przedszkola, szkoły i mieszkania... To wszystko doświadczenia ludzi, z którymi przed wojną tworzyłam książki. Ludzi, którzy dziś - jak my wszyscy - są bohaterami i biorą udział w wojnie.

Czy teraz ukazują się książki? Większość drukarni i magazynów jest pod ostrzałem.

Obecnie żadna drukarnia w Charkowie nie działa, więc druk jest całkowicie wstrzymany. Mamy nadzieję, że nasze zakłady przetrwają wojnę i nie zostaną zniszczone.

Nie możemy na razie oddać do druku długo wyczekiwanych nowości wydawniczych, chociaż mamy gotowych już ponad 50 tytułów dla naszych czytelników. Ale tak długo, jak rosyjscy okupanci będą codziennie atakować Charków - z każdej broni, nawet z okrętów rozmieszczonych na Morzu Czarnym - tak długo praca drukarzy nie wchodzi w rachubę.

Czy ukraińscy pisarze biorą udział w wojnie?

Kilkoro autorów dołączyło do Sił Zbrojnych i sił obrony terytorialnej już w pierwszych dniach wojny - żeby w przyszłości wszyscy ukraińscy pisarze mogli pisać o i dla Ukraińców. Wśród nich jest Pawło Kazarin, Oleg Bakulin, Andrij Kokotiucha, Wachtang Kipiani i Witalij Zapeka.

Vivat zorganizował zbiórkę na sprzęt dla plutonu Witalija Zapeki:

Nie pierwszy raz pisarze zamieniają komputery na pistolety maszynowe. Przed inwazją na pełną skalę opublikowaliśmy książkę dla dzieci, "Polinka". Zapeka pisał ją, gdy brał udział w obronie Donbasu w 2014 roku - będąc na froncie dowiedział się, że jego córka jest w ciąży. Zdawał sobie sprawę, że może zginąć i jego wnuczka nigdy nie pozna dziadka, więc napisał "Polinkę" dla niej. To książka o małej dziewczynce i jej kochającym dziadku, z którym się bawi.

Inni autorzy podjęli się pracy wolontariackiej: tkania sieci maskujących, organizowania pomocy humanitarnej, zbierania pieniędzy na cele charytatywne i rozpowszechniania informacji.

Czy wzrósł popyt na ukraińskie książki na rynku międzynarodowym?

Wzrósł znacznie, ale podchodzimy do tego racjonalnie, bo jest to przede wszystkim spowodowane dużą liczbą uchodźców, głównie matek z dziećmi. Dlatego książki dla dzieci cieszą się dużą popularnością. Dla przerażonych maluchów książka jest pocieszeniem, szansą na wejście w inny, lepszy, bezpieczny, często bajkowy świat. Dla dziecięcej psychiki to rodzaj rehabilitacji po traumatycznych przejściach.

Ukraińcy poza krajem chcą kupować książki w swoim języku. Dziś, książka w języku ojczystym to więcej niż zwykła książka. To pomost między obcym krajem i domem, ojczyzną, którą tak wielu Ukraińców musiało opuścić. Ale to też nadzieja, że będą mogli wrócić do domów. Dla uchodźców spotkanie z książką w ojczystym języku w zagranicznej księgarni jest jak spotkanie z rodakiem, który też przeżył wojnę, też słyszał wybuchy, był w ciągłym strachu o swoją rodzinę i dom, aż w końcu znalazł się w bezpiecznym miejscu. Dlatego to ma tak duże znaczenie, wręcz terapeutyczne.

Ale zwiększony popyt na ukraińskie książki na zagranicznych rynkach jest też związany z niezwykłą chęcią cudzoziemców, by dowiedzieć się więcej o Ukrainie, jej historii i zwyczajach.

Niedawno pojawiła się informacja z ministerstwa obrony, że na terenach okupowanych przez Rosję konfiskowane są książki - tak historyczne, jak i literatura piękna - które nie są zgodne z kremlowską propagandą, jak "Sprawa Wasyla Stusa". Jaki jest tego cel?

"Sprawa Wasyla Stusa. Zbiór dokumentów z archiwum byłego KGB USRR" to opublikowany przez wydawnictwo Vivat zbiór dokumentów skompilowanych przez Wachtanga Kipianiego. W 2019 roku, gdy książka się ukazała, Wiktor Medwedczuk, prorosyjski oligarcha blisko związany z Putinem, próbował doprowadzić do zakazu jej publikacji. Książka to - jak mówi jej autor - "kronika walki zbrodniczego systemu komunistycznego" z Wasylem Stusem, ukraińskim poetą i dysydentem. Medwedczuk był adwokatem Stusa i miał naruszać zasady wykonywania zawodu, m.in. przez domagania się dla swojego klienta kary wyższej, niż wnioskowana przez prokuraturę. Dotąd sprzedano ponad sto tysięcy egzemplarzy książki. Wydawnictwo wygrało wszystkie wytoczone mu sprawy.

Rosjanie wycofują nasze książki z bibliotek na okupowanych terenach. Wiemy, że doszło do tego m.in. w Kreminnie i Rubiżnem (obwód ługański) czy Horodnie (obwód czernichowski). Książki są wycofywane, niszczone na miejscu, albo wywożone nie wiadomo dokąd. Książki historyczne i non-fiction, które nie pasują do kremlowskiej propagandy są też usuwane w regionach Ługańska, Doniecka, Czernichowa i Sumów. Do tego celu sprowadzono nawet rosyjską żandarmerię.

Czemu tak się dzieje? Celem Rosji jest nie tylko zniszczenie naszych pięknych miast i okaleczenie ludzi, ale też niszczenia naszej literatury. Ukraińscy pisarze zawsze walczyli z tym pseudo-imperium. Ich książki były niszczone, a autorów wtrącano do więzień na wiele lat, by ich cenzurować. Ale imperialiści przegrali wtedy i przegrają teraz.

Rosja odziedziczyła nienawiść do obcej literatury po Sowietach. Książka o Stusie to amunicja przeciwko wrogowi, ludziom nieznającym pojęcia wolności. Ale niszcząc papierowe egzemplarze, nie zniszczą wolności słowa i prawdy historycznej, o które wydawnictwo walczy razem z Wachtangiem Kipianim, który teraz broni ojczyzny na froncie.

Wachtang Kipiani Wydawnictwo Vivat

W Rosji od dawna słychać z telewizji tylko propagandowe głosy, nie ma tam miejsca na literaturę - prawdziwą, emancypacyjną, krytyczną, przekazującą prawdę. Ale czym innym jest wyplenienie krytycznego myślenia u ludzi, którzy od dekad karmieni są kremlowską propagandą, a czym innym u ludzi przyzwyczajonych do prawdy, wykrzykującym prawdę światu.

Rosjanie zdali sobie sprawę, że nie uda im się ujarzmić Ukrainy. Metody stosowane przez rosyjską propagandę, ograniczanie wolności słowa i zastraszanie ludzi na wiecach, nie powstrzymają Ukraińców. Nasi ludzie zatrzymują czołgi gołymi rękami, a gdy okupanci zrywają nasze flagi - wieszamy nowe. Rosja chce więc zniszczyć nas i nasze miasta fizycznie. Ale moralnie nas nie pokonają. Duch niesie nas i rzuca do walki. Najeźdźcom pozostaje zabieranie naszych książek o niezłomnych bohaterach, którzy inspirują Ukraińców, by nie poddawać się i w razie potrzeby iść na wroga nawet z gołymi rękami.

Jakie książki opublikujecie po zwycięstwie?

Bardzo chcielibyśmy opublikować książkę Wałerija Załużnego, naczelnego dowódcy ukraińskich Sił Zbrojnych. Ten człowiek robi wszystko, by doprowadzić do zwycięstwa i przywrócić Ukraińcom spokojne, bezpieczne życie, a w Vivacie zakładamy, że autor musi być ekspertem w swojej dziedzinie - to nasza zasada. Wyobrażam sobie, że po zwycięstwie książka Wałerija byłaby bestsellerem w Ukrainie i na rynku międzynarodowym.

Wojskowi analitycą są zdania, że to właśnie Załużny jest odpowiedzialny za sukcesy ukraińskiej armii, m.in. obronę Kijowa i innych dużych miast. Głównodowodzący armii miał przygotowywać się do wojny od 2014 roku.