Tymoszenko: Putin przekracza kolejne 'czerwone linie'. Europa jest w niebezpieczeństwie

Zobacz wideo Płk Lewandowski: Armie NATO dostarczają Ukrainie swój sprzęt ponadprogramowy Wybierz serwis wybierz serwis

W poniedziałek na Lwów spadły cztery rosyjskie rakiety. Zginęło siedmiu cywilów, jedenaście osób jest rannych. Ten atak był skierowany nie tylko na ukraińskie miasto, ale "na cały świat" - ocenia w wywiadzie dla "La Repubblica" Julia Tymoszenko, premierka Ukrainy w roku 2005 oraz w latach 2007-2010.

REKLAMA

Jej zdaniem ostrzelanie miasta to wiadomość, którą Władimir Putin wysyła do Europy i świata.

"Putin przekracza kolejne 'czerwone linie'. Europa jest w niebezpieczeństwie" - mówi Tymoszenko. "To wszystko, co się dzieje, począwszy od ataku na Lwów, można postrzegać tylko jako zbrodnie wojenne. To masowe bombardowania. I odpowiedzialność za nie spada na Putina, który musi za to zostać ukarany" - dodaje.

Razem przeciwko Putinowi

Tymoszenko nazywa Putina "barbarzyńcą" i "faszystą". "Niektórzy uważają, że jest szalony, ale ja tak nie myślę. On ma zimny, racjonalny, cyniczny umysł" - mówi w wywiadzie.

Polityczka dziękuje władzom Włoch za wsparcie dla Ukrainy i podkreśliła, że celem Putina jest podbój całego kraju i nie tylko od Ukrainy zależy, czy uda się go powstrzymać. "Demokratyczne kraje muszą się przeciwko niemu zjednoczyć" - podkreśla.

Atak na Lwów

Przed godz. 8 czasu polskiego mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że w kierunku miasta zostało wystrzelonych pięć rakiet. "Odpowiednie służby już pojechały w to miejsce" - napisał.

Szef obwodu lwowskiego Maksym Kozicki podał z kolei, że w regionie doszło do czterech ataków rakietowych. "Zostańcie w schronach" - zaapelował do mieszkańców.