Ukraina. Ukraińcy porządkują polskie groby na Wołyniu. "Chcemy podziękować"

W ubiegłym roku cmentarz był sprzątany przez wolontariuszy z Polski i Ukrainy w ramach projektu "Zapomniane cmentarze Wołynia", którego koordynatorem jest Fundacja Partnerstwo dla Europy Środkowo-Wschodniej. - Prace na cmentarzu zaczęliśmy latem. Wtedy sprzątała wspólna ekipa ukraińsko-polska. Wtedy też zresztą przyłączyła się do nas grupa mieszkańców bardzo aktywnej hołobskiej hromady [hromada to jednostka podziału administracyjnego w Ukrainie; jest ich tam 1470 - red.]. Mieliśmy kontynuować w tym roku, ale życie miało dla nas wszystkich najwyraźniej inne plany. Hołoby to jedno z tych miejsc, z którymi chciałam dalej pracować - przekazała Biełsatowi Natalia Zapór-Maziuk z fundacji.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie polscy wolontariusze nie dotarli w tym roku do nekropolii, jednak mieszkańcy wsi Hołoby postanowili zadbać o nią samodzielnie. Na cmentarzu pracowało około 20 osób, od wtorku do piątku. W pracach pomagały również osoby, które uciekły ze wschodniej Ukrainy. Podczas prac zostały wycięte zarośla. Ukraińcy mówią wprost, że jest to wyraz ich wdzięczności za pomoc, jaką Polacy cały czas oferują narodowi ukraińskiemu.

- Chcemy podziękować narodowi polskiemu za to wsparcie, jakiego udziela Ukrainie teraz, w czasie rosyjskiej agresji wojskowej. Naszym obowiązkiem jest utrzymanie cmentarza w należytym stanie, żeby nie było nam za niego wstyd - podkreślił Serhij Harbaruk, przewodniczący Hołobskiej Zjednoczonej Hromady Terytorialnej.

Fundacja o porządkowaniu cmentarza na Wołyniu: Jesteśmy wzruszeni

Gest ukraińskich wolontariuszy skomentowała Fundacja Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej. "Okazuje się, że piękny gest uporządkowania polskiego cmentarza w Hołobach przez miejscowych mieszkańców lata już po internecie jako przykład tego, jak należy budować dwustronne relacje. Jesteśmy wzruszeni, bo to efekt jednego z projektów realizowanych przez naszą fundację minionym latem. Oczywiście nikt nie przewidywał, w jakich warunkach będzie kontynuowany" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku przez fundację.

