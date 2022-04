Wojna w Ukrainie. Amerykańscy eksperci: Sukces rosyjskiej ofensywy wysoce nieprawdopodobny

Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



Amerykański Institute for the Study of War (ISW) przeanalizował sytuację w Ukrainie pod kątem rosyjskiej ofensywy w Donbasie. Zdaniem ekspertów think tanku, atak nie będzie skuteczny. "Rosyjska ofensywa na wschodzie prawdopodobnie nie będzie znacznie bardziej skuteczna niż poprzednie działania, ale siły rosyjskie mogą być w stanie osłabić ukraińskich obrońców lub osiągnąć ograniczone cele" - czytamy w raporcie ISW.

"Rosyjskie wojsko ma niewiele zwartych jednostek, które wcześniej nie zostały wysłane do Ukrainy"

Według specjalistów ISW Rosjanie nie dali swoim siłom czasu na przerwę, co może zaważyć na ich możliwościach w boju i może zadecydować o ewentualnym fiasku wojsk rosyjskich w Donbasie.

"Siły rosyjskie nie zrobiły przerwy operacyjnej, która była prawdopodobnie niezbędna do odtworzenia uszkodzonych jednostek wycofanych z północno-wschodniej Ukrainy. Jak ocenialiśmy wcześniej, siły rosyjskie wycofane z okolic Kijowa i wracające do walki w Donbasie zostały w najlepszym razie połatane i uzupełnione żołnierzami z innych uszkodzonych jednostek, a rosyjskie wojsko ma niewiele, jeśli w ogóle, zwartych jednostek, które wcześniej nie zostały wysłane do Ukrainy" - podkreśla Institute for the Study of War.

Problemem dla Rosji ma być też niskie morale żołnierzy. "Częste doniesienia o katastrofalnie niskim morale Rosji i ciągłych wyzwaniach logistycznych wskazują, że siła bojowa rosyjskich jednostek we wschodniej Ukrainie stanowi ułamek ich siły w liczbie batalionowych grup taktycznych, która widnieje na papierze" - czytamy na stronie IWS. "Siły rosyjskie mogą z pewnością być w stanie zniszczyć ukraińskie pozycje na wschodzie Ukrainy poprzez dużą koncentrację siły ognia i samą przewagę liczebną, ale prawdopodobnie dużym kosztem" - wyjaśniają eksperci.

"Nagły i dramatyczny sukces rosyjskiej ofensywy pozostaje jednak wysoce nieprawdopodobny, a taktyczne straty Ukrainy nie oznaczałyby końca kampanii we wschodniej Ukrainie, a tym bardziej całej wojny" - zapewniają w swoim raporcie amerykańscy specjaliści.

Walka o Donbas

Jak poinformowały władze Ukrainy, w poniedziałek Rosjanie wkroczyli w "drugą fazę wojny". Rozpoczęła się ich ofensywa na Donbas.

"Wróg stara się kontynuować działania ofensywne we wschodniej strefie operacyjnej w celu ustanowienia pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego, a także utrzymania korytarza lądowego z tymczasowo okupowanym Krymem" - donosi dowództwo armii ukraińskiej w opublikowanym rano komunikacie.

Atakowane są cele cywilne - na terenie całej Ukrainy wprowadzono alarm bombowy.