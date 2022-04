"Obywatele Federacji Rosyjskiej nie chcą iść do służby wojskowej na podstawie umowy!" - napisał w mediach społecznościowych ukraiński dziennikarz Roman Tsymbaliuk. Rosjanie mają pozostawać niechętni do zgłaszania się do służby nawet po skróceniu umów do trzech miesięcy oraz uproszczeniu systemu rekrutacji, w którym zrezygnowano z selekcji psychofizjologicznej - czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo ak wyglądały ćwiczenia krążownika Moskwa

Rosjanie nie chcą iść do wojska? Dziennikarz: Najgorzej jest w jednostkach strzeleckich i czołgowych

"Od początku roku do 15 kwietnia do służby wojskowej w 56 jednostkach Zachodniego Okręgu Wojskowego wybrano tylko 103 żołnierzy kontraktowych, z których 23 po dowiedzeniu się o 'specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie', natychmiast napisało wypowiedzenia" - napisał Tsymbaliuk.

Według informacji dziennikarza wśród wszystkich jednostek wojskowych Zachodniego Okręgu Wojskowego najtrudniejsze do obsadzenia mają być jednostki strzeleckie i czołgowe. "W 2022 r. do jednostek piechoty zmotoryzowanej i czołgów Zachodniego Okręgu Wojskowego przybyło tylko 15 kontrahentów, z których 5 zrezygnowało w pierwszym tygodniu służby" - czytamy.

Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

USA. "Kolejnym etapem będzie rozebranie rosyjskiej machiny wojennej"

Rosja. Niezależne media: Na krążowniku "Moskwa" zginęło 37 marynarzy, a ok. 100 jest rannych

Według informacji niezależnego rosyjskiego portalu Meduza na rosyjskim krążowniku "Moskwa" zginęło 37 marynarzy, a około 100 jest rannych. Dziennikarze napisali, że część załogi figuruje na liście zaginionych bez wieści, ale ich konkretnej liczby nie udało się ustalić. Krążownik zatonął w nocy z 13 na 14 kwietnia po tym, jak został trafiony ukraińską rakietą. Dziennikarze zauważają, że armia ukrywa nie tylko szczegóły zatonięcia "Moskwy", ale i wszystkie informacje o stratach poniesionych w wyniku napaści na Ukrainę.

Rosyjskie ministerstwo obrony oficjalnie poinformowało, że okręt zatonął w trakcie holowania do portu, w związku z pożarem, który wybuchł na jego pokładzie i złymi warunkami pogodowymi. Jednak strona ukraińska i międzynarodowi eksperci potwierdzają, że jednostkę zniszczyli ukraińscy żołnierze. Rosyjska propaganda ukrywa rzeczywistą przyczynę zatonięcia krążownika oraz liczbę marynarzy, którzy stracili życie. O pojedynczych przypadkach informują w internecie rodziny zabitych, a także niezależni dziennikarze prowadzący śledztwo w tej sprawie.

Mariupol. Rosjanie wykorzystują cywilów do kopania grobów. "Za jedzenie"

***



Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.