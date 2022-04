Mariupol. Rosjanie wykorzystują cywilów do kopania masowych grobów. "Robią to za jedzenie"

We wtorek 19 kwietnia zaczął się 55. dzień wojny w Ukrainie. Rosja rozpoczęła w nocy wzmożone bombardowania wschodnich i południowych regionów kraju. Od poniedziałku zaczęły się też kolejne działania Rosjan, których celem jest całkowite oblężenie Mariupola. Jak wygląda sytuacja w tym mieście?

Zobacz wideo Przedmieścia Mariupola. Nagranie ataku przy pomocy transportera BTR-4 na dwa rosyjskie czołgi. Ukraińcy ostrzelali je z działka kalibru 30 mm

Mariupol. Rosjanie odmawiają utworzenia korytarza humanitarnego. Chcą całkowicie zamknąć miasto

Jak podaje "Ukraińska Prawda", Rosjanie odmawiają udostępnienia cywilom korytarza humanitarnego z Mariupola w kierunku Berdiańska. "Kontynuujemy trudne negocjacje w sprawie otwarcia korytarzy humanitarnych w obwodach chersońskim i charkowskim" - przekazała na Telegramie wicepremierka Ukrainy Iryna Wereszczuk. Będzie to trzeci dzień, kiedy w Ukrainie nie odbędą się żadne korytarze, dzięki którym można byłoby ewakuować ludność cywilną.

Od poniedziałku 18 kwietnia Rosjanie prowadzą działania, których celem jest zamknięcie Mariupola. Następnie okupanci mają przeprowadzić "filtrację" mężczyzn tak, by "wyłapać" w pierwszej kolejności ukraińskich żołnierzy. Władze miasta obawiają się, że wówczas również zginą niewinni cywile, którzy schronili się w budynkach huty Azovstal, zajmowanej przez ruch oporu obrońców Mariupola.

- Na terenie Azovstalu jest wielu cywilów - kobiety, dzieci, osoby starsze. Ci ludzie schronili się przed ostrzałem w magazynach huty, bowiem nie ufają rosyjskim najeźdźcom po tym, co widzieli na mieście - powiedział szef policji Mariupola Mychaijło Werszynin, cytowany przez agencję Ukrinform.

Brytyjski wywiad: Rosyjscy dowódcy będą zaniepokojeni

Rosjanie wykorzystują cywilów w Mariupolu. Mają sprzątać gruzy i zabierać ciała

Poza tym Rosjanie wykorzystują cywilów, którzy zostali w mieście (około 100 tysięcy osób), do uprzątania gruzów, kopania masowych grobów i zbierania ciał poległych na ulicach miasta. - Ludzie "pracują", aby zdobyć jedzenie, głównie przy masowych grobach. Tak armia rosyjska zaciera dowody swoich zbrodni - mówił dalej Werszynin.

Zdaniem Associated Press upadek Mariupola - ostrzeliwanego od siedmiu tygodni - byłby największym sukcesem Moskwy w wojnie. To pozwoliłoby Rosjanom skierować znaczne sił do Donbasu, gdzie szykuje się ofensywa na wielką skalę, a także utworzyć lądowy korytarz do anektowanego Krymu.

Ukraiński Sztab Generalny podał nowe informacje o ofensywie Rosjan

