"Kolejny krok na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej" - ogłosił w poniedziałek na Twitterze unijny ambasador w Kijowie Matti Maasikas.

Jak dodał, był "zaszczycony, mogąc otrzymać z rąk prezydenta Wołodymyra Zełenskiego odpowiedzi na kwestionariusz Komisji Europejskiej przekazany przez Ursulę von der Leyen zaledwie 10 dni temu".

"Nadzwyczajne czasy to nadzwyczajne kroki i nadzwyczajna prędkość" - podkreślił Maasikas.

- Chcę podziękować za to ważne spotkanie. Dzisiaj jest dla naszego kraju jeden z etapów przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, aspiracji, do której nasi ludzie dążą i o którą walczą - mówił w trakcie spotkania z ambasadorem prezydent Ukrainy.

Zełenski podziękował przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, przewodniczącemu Rady Europejskiej Charlesowi Michelowi, wiceprzewodniczącemu KE Josepowi Borrellowi i Mattiemu Maasikasowi za szybką pracę nad dostarczeniem kwestionariusza.

- To ważny sygnał. Wierzymy, że zdobędziemy poparcie i staniemy się kandydatem do akcesji. Potem rozpocznie się kolejny, ostatni etap. Wierzymy, że ta procedura będzie miała miejsce w najbliższych tygodniach i będzie pozytywna dla historii naszego narodu, biorąc pod uwagę cenę, jaką zapłacił na drodze do niepodległości i demokracji - mówił ukraiński przywódca.

Unijny ambasador zapewnił, że odpowiedzi udzielone przez ukraińskie władze w kwestionariuszu zostaną przeanalizowane bardzo szybko.

Ukraina na drodze do Unii Europejskiej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 28 lutego podpisał wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. 1 marca Parlament Europejski prawie jednogłośnie przegłosował rezolucję, w której wezwał instytucje unijne do pracy nad przyznaniem Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen 8 kwietnia przekazała w Kijowie prezydentowi Zełenskiemu wniosek w sprawie członkostwa. Podkreślała wówczas, że "w Unii Europejskiej dobrze znają Ukrainę i dlatego procedura nie będzie się ciągnęła latami jak zwykle, "a tylko tygodnie".

