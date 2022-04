Ukraiński żołnierz z dramatycznym apelem do Franciszka: Nadszedł czas, kiedy modlitwy nie wystarczą

"Wasza Świątobliwość, Papieżu Franciszku! Nie jestem katolikiem, jestem wyznawcą prawosławia. Wierzę w Boga i wiem, że światło zawsze zwycięża nad ciemnością. Nie widziałem twoich apeli do świata i nie przeczytałem wszystkich twoich ostatnich wypowiedzi, walczę od ponad 50 dni w całkowitym oblężeniu i jedyne, na co mam czas, to zacięta walka z wrogiem o każdy metr miasta" - czytamy w liście majora Serhija Wołyny, dowódcy 36. Oddzielnej Brygady Morskiej, opublikowanym przez "Ukraińską Prawdę".

Jak dodał, "jest wojownikiem" i "jest oficerem, który złożył przysięgę wierności swojemu krajowi".

"I jestem gotów walczyć do końca. Pomimo przytłaczającej siły wroga, pomimo nieludzkich warunków na polu bitwy, ciągłego ostrzału artyleryjskiego i rakietowego, braku wody, żywności i lekarstw" - zaznaczył.

Ukraiński major do Franciszka: Nieś prawdę światu

"Prawdopodobnie wiele w swoim życiu widziałeś. Ale jestem pewien, że nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego do tego, co dzieje się w Mariupolu. Bo tak wygląda piekło na ziemi. Mam mało czasu na opisanie wszystkich okropności, które widzę tu na co dzień. W fabryce, kobiety z dziećmi i niemowlętami mieszkają w bunkrach. W głodzie i zimnie. Codziennie obserwowani przez wrogie samoloty. Ranni umierają codziennie, bo nie ma lekarstw, wody, jedzenia - czytamy w liście Serhija Wołyny.

"Zwracam się do ciebie o pomoc. Ponieważ nadszedł czas, kiedy modlitwy nie wystarczą. Pomóż ich uratować. Po zbombardowaniu teatru dramatycznego nikt nie wierzył już rosyjskim okupantom. Nieś prawdę światu, ewakuuj ludzi i ratuj ich życie z rąk Szatana, który chce spalić wszystkie żywe istoty" - podsumował wojskowy.

Papież Franciszek w opublikowanych w ubiegłym tygodniu rozważaniach "Przeciw wojnie. Odwaga budowy pokoju" ocenił, że na świecie toczy się III wojna światowa w odcinkach. Przypomniał, że te konflikty pociągnęły za sobą śmierć, zniszczenia i zmusiły miliony ludzi do ucieczki, ale wydawały się nam odległe.

"Teraz, nagle, wojna wybuchła blisko nas - Ukraina padła ofiarą napaści, ginie wielu cywili. Kobiety, dzieci i starsi ludzie mieszkają w schronach wykopanych w ziemi, mężowie, ojcowie i dziadkowie walczą. Możemy tylko krzyczeć "Dość!" - napisał papież.

Mariupol. Władze o dziesiątkach tysięcy ofiar

W Mariupolu panuje dramatyczna sytuacja humanitarna. Doradca mera miasta Petro Andruszczenko poinformował ukraińskie media, że w Mariupolu wciąż brakuje nie tylko jedzenia, ale też lekarstw. Nie ma także możliwości uzyskania pomocy lekarskiej. Jak zaznaczył, wszyscy lekarze i cały personel medyczny byli deportowani do Doniecka.

Jak dodał, Rosjanie wywożą miejscową ludność do Doniecka i do Federacji Rosyjskiej. Według jego informacji obecnie wokół Mariupola utworzono już cztery obozy filtracyjne - deportowana jest przede wszystkim ludność z dzielnicy Liwobereżna, ale też z centralnych dzielnic miasta.

Według władz miasta w wyniku ataków Rosjan w Mariupolu zginęło około 22 tysięcy cywilów. Obecnie Rosjanie próbują zacierać dowody swoich zbrodni. Na terenie mariupolskich zakładów Azowstal, mimo kilkutygodniowego okrążenia i prób szturmu dokonywanych przez Rosjan, ukraińscy żołnierze wciąż utrzymują swoje pozycje.

