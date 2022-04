Zobacz wideo Należy rozmawiać z Putinem? Kowal: Zełenski stoi przed diabelskim dylematem

W tygodniku "Der Spiegel" były szef Socjaldemokratycznej Partii Niemiec i były wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel zarzucił ukraińskiemu dyplomacie, że jego zarzuty pod adresem prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera są bezpodstawne. "Twierdzenie, że Frank-Walter Steinmeier rozbudował sieć kontaktów z rosyjskimi oligarchami, mija się z rzeczywistością. Pajęcze sieci są znane z tego, że są wykorzystywane do łapania, a następnie wykorzystywania ofiary" - stwierdził. "To porównanie sugeruje, że były kanclerz i minister spraw zagranicznych pomagał organizować reprezentację interesów Rosji w Niemczech. To nieprawda i złośliwość" - dodał.

Niemiecki polityk nie musiał długo czekać na odpowiedź. "Pana działania umożliwiły ten barbarzyński atak na Ukrainę. Wstyd!" - podkreślił Andrij Melnyk. Ambasador Ukrainy przypomniał, że w przedostatnim rządzie Angeli Merkel Sigmar Gabriel pełnił funkcję jej zastępcy i ministra gospodarki. Ówczesny lider SPD usuwał spod jej nóg każdą przeszkodę, która mogłaby utrudnić finalizację Nord Stream 2.

Gdy zaś Steinmeier objął fotel prezydenta, Gabriel zastąpił go na stanowisku szefa MSZ, dalej utrzymując, że "tani" rosyjski gaz wypełni lukę po rezygnacji z węgla i atomu. "Broniąc swojego kolegi, pan Gabriel nie wspomniał ani słowem o własnej politycznej odpowiedzialności. Wesołych świąt" - napisał Andrij Melnyk. "Cóż, teraz dostajesz nawet brawa od starych moskiewskich powierników! Wszyscy rosyjscy propagandziści wychwalają twoją narrację o ukraińskich 'teoriach spiskowych' pod niebiosa. Stara przyjaźń nie rdzewieje" - dodał dyplomata z Ukrainy.

