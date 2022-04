Wojna w Ukrainie. Rozpoczęła się rosyjska ofensywa w Ługańsku. Wojska weszły do Kreminny. "Ewakuacja niemożliwa"

Zobacz wideo Cmentarzysko samochodów w Buczy. Rosjanie spalili auta cywilów uciekających z miasta

Rosyjskie wojska wkroczyły do miasta Kreminna - trwają tam walki z ukraińskimi siłami. Serhij Hajdaj, szef władz obwodu ługańskiego, poinformował za pośrednictwem Facebooka, że "okupanci przejęli kontrolę nad Kreminną". "Walka trwa. Ewakuacja z miasta nie jest już możliwa. Ludzie są wywożeni z Siewierodoniecka, Lisiczańska, Popasnej i Rubiżnego" - przekazał.

REKLAMA

Atak rakietowy na Lwów, co najmniej pięć eksplozji. "Zostańcie w schronach"

Wojna w Ukrainie. Rozpoczęła się ofensywa w Ługańsku. Władze: Nie wychodźcie z ukrycia!

Jak dodał, Rosjanie zaczęli strzelać do cywilów, którzy próbowali uciec z miasta. "W Kreminnej okupanci ostrzelali cywilny samochód. Wcześniej zginęły cztery osoby, a jedna została ranna" - napisał. "Nie wychodźcie z ukrycia! Nie próbujcie opuszczać Kreminny na własną rękę! To jest niebezpieczne!" - zaapelował Serhij Hajdaj.

Szef obwodu ługańskiego przekazał również, że rosyjskie siły atakowały region także w nocy. W Lisiczańsku spłonęło 15 budynków mieszkalnych. Ucierpiały także osiedla w Rubiżnem - z gruzów trzech domów ewakuowano siedmiu mieszkańców, a dwóch rannych przewieziono do szpitala w Siewierodoniecku. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne podczas ostrzału Zołotego.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Rosjanie chcą przejąć pełną kontrolę nad Mariupolem

Ukraiński Sztab Generalny poinformował w porannym komunikacie, że Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kończą tworzenie grupy ofensywnej we wschodniej strefie operacyjnej. "Nieprzyjaciel kontynuuje także ataki rakietowe i bombowe na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. [...] Skoncentrował swoje główne wysiłki na terenach miast Kreminna, Popasna i Rubiżne, próbując ustanowić pełną kontrolę nad miastem Mariupol" - podano. Wojska rosyjskie prowadziły też natarcie w okolicach Siewierodoniecka i Zaporoża.

Z raportu wynika też, że Rosja próbowała zaatakować okolice miejscowości Dmytrówka i Dibrowne w obwodzie charkowskim, a jej celem było umocnienie na lewym brzegu rzeki Doniec Siewierski. Według ukraińskiego sztabu Rosjanie ponieśli na tych terenach straty i nie udało im się zrealizować swoich celów. Najeźdźcy rosyjscy nadal częściowo blokują Charków. Jak podaje ukraiński sztab, okupant chce przedrzeć się do granic administracyjnych obwodu chersońskiego.

Według strony ukraińskiej Rosjanie ostrzelali rakietami obwód dniepropetrowski. Większość pocisków została zestrzelona przez obronę powietrzną, jednak inne spowodowały znaczne uszkodzenia. W rejonie synelnikowskim są dwie ofiary. Tam pocisk uderzył w obiekt infrastruktury. Ratownicy gasili pożar. W ataku w rejonie Pawłohradu nie ucierpieli ludzie, ostrzał zniszczył infrastrukturę kolejową.

W obwodach donieckim i ługańskim obrońcy Ukrainy odparli dwanaście ataków wroga, zniszczyli dziesięć czołgów, piętnaście jednostek pancernych i pięć pojazdów, a także pięć systemów artyleryjskich przeciwnika. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy zestrzeliły poprzedniego dnia pięć celów powietrznych: jeden samolot, trzy śmigłowce i jeden bezzałogowy statek powietrzny.

Jak podaje Sztab Generalny Ukrainy, do tej pory zginęło ok. 20,6 tys. rosyjskich żołnierzy. Rosjanie stracili również m.in. 790 czołgów, 167 samolotów i 147 śmigłowców.

Ukraina. Nowe zdjęcia krążownika "Moskwa". "Są zabici, ranni, zaginieni"