Wołodymyr Zełenski dla CNN: Nie oddamy terytoriów na wschodzie. Bitwa o Donbas będzie decydująca

- Ukraina nie ma żadnych gwarancji, że w przypadku zajęcia całego Donbasu, Rosjanie nie powtórzą ofensywy w celu zdobycia Kijowa - powiedział Wołodymyr Zełenski w rozmowie z CNN.

Jego zdaniem właśnie dlatego Ukraińcy muszą utrzymać swoje pozycje, a bitwa o Donbas będzie decydująca dla całej wojny. Podkreślił, że nie ufa rosyjskim wojskowym i władzom na Kremlu. I dlatego Ukraina nie ma zamiaru zgodzić się na ewentualne zawieszenie broni czy pokój w zamian za oddanie Rosji części swojego terytorium.

Rosyjskiej armii oraz oddziałom kadyrowców i separatystów z Donbasu udało się zająć już niemal cały Mariupol, duże portowe miasto nad Morzem Azowskim w obwodzie donieckim. Ostatni obrońcy utrzymują głównie wielki obszar kombinatu metalurgicznego Azowstal. Przejęcie całkowitej kontroli nad Mariupolem da Rosji kontrolę nad pasem całym wybrzeżem Morza Azowskiego i drogą na Krym. Jednak obrona miasta przez dotychczas wiązała tam znaczeń rosyjskie siły, co dawało Ukraińcom czas na przygotowanie się do walk w innych obszarach.

Zełenski: To ludobójstwo

Ukraiński prezydent ostrzegł też przez możliwością użycia przez Władimira Putina taktycznych pocisków nuklearnych, ponieważ rosyjski prezydent - jak mówił Wołodymyr Zełenski - nie szanuje życia Ukraińców. Podkreślał, że inwazja Rosji na Ukrainę nie jest zwykłą agresją, a ludobójstwem, co pokazują dowody zbrodni wojennych na cywilach w podkijowskiej Buczy.

Po Buczy, Wuhłedarze i Mariupolu nasze społeczeństwo nie chce, byśmy rozmawiali z Rosjanami

- dodał.

W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nazwał ludobójstwem to, czego dopuścili się Rosjanie w Ukrainie. Tego słowa unika prezydent Francji Emmanuel Macron, który stwierdził, że taka narracja "nie jest konstruktywna". W reakcji na to Wołodymyr Zełenski zadzwonił do Macrona i zaprosił go do Ukrainy, by mógł sam zobaczyć skutki inwazji i miejsca rosyjskich zbrodni. - Myślę, że on chce nakłonić Rosję do dialogu. Powiedziałem mu, że chcę, aby zrozumiał, iż to nie jest żadna wojna, tylko ludobójstwo - powiedział CNN ukraiński prezydent.

Wołodymyr Zełenski zaprosił do Kijowa również Joe Bidena, który sugerował, że chciałby przyjechać. Amerykańska administracja wciąż jednak zastanawia się, czy jakikolwiek wysoki rangą urzędnik Stanów Zjednoczonych powinien odwiedzić stolicę Ukrainy.