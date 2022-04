"Oczekujemy, że rekomendacja będzie pozytywna". Ukraina wypełniła kwestionariusz ws. kandydowania do UE

W wywiadzie telewizyjnym Ihor Żowkwa wyjaśnił, że teraz Komisja Europejska powinna przygotować odpowiednią rekomendację odnośnie do tego, czy Ukraina spełnia kryterium kopenhaskie do członkostwa, bez czego wstąpienie do Unii Europejskiej jest niemożliwe.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wojna w Ukrainie silniejszym bodźcem stresowym niż pandemia. To jeszcze zwiększy zapotrzebowanie na psychoterapeutów"

Ukraina wypełniła kwestionariusz ws. kandydowania do Unii Europejskiej

Oczekujemy, że na podstawie tych informacji, którą przedstawiliśmy Komisji Europejskiej, taka rekomendacja będzie pozytywna, a następnie będzie taka także ze strony państw - członków UE

- oświadczył Ihor Żowkwa. Dodał, że Ukraina oczekuje otrzymania statusu kandydata do członkostwa w Unii na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu tego roku, po czym powinny rozpocząć się rozmowy w sprawie jej wstąpienia do Unii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 28 lutego podpisał wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. 1 marca Parlament Europejski prawie jednogłośnie przegłosował rezolucję, w której wezwał instytucje unijne do pracy nad przyznaniem Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen 8 kwietnia przekazała w Kijowie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu wniosek w sprawie członkostwa. Podkreślała wówczas, że "w Unii Europejskiej dobrze znają Ukrainę i dlatego procedura nie będzie się ciągnęła latami jak zwykle, "a tylko tygodnie". - Dziś zrobiliśmy pierwszy krok do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej - mówiła von der Leyen. - Wypełnimy te dokumenty w ciągu tygodnia - odpadł Zełenski.