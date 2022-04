Premier Włoch zdradził kulisy rozmowy z Putinem. "Nalegałem, on odparł: 'nie'"

Premier Włoch Mario Draghi nie widzi nadziei na deeskalację wojny w Ukrainie. W wywiadzie powiedział, że próbował namawiać Władimira Putina do negocjacji z Ukrainą - bezskutecznie. - Nalegałem, mówiąc: "zdecyduj o zawieszeniu broni". A on znowu: "nie: nie uważam, by przyszedł na to czas" - opisał.

