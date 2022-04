Mariupol. Rosjanie postawili ultimatum Ukraińcom broniącym miasta

"Sytuacja w Mariupolu pozostaje tak ciężka, jak to tylko możliwe. Po prostu nieludzka. To właśnie zrobiła Federacja Rosyjska. Zrobiła to celowo. I celowo kontynuuje niszczenie miast. Rosja celowo próbuje zniszczyć każdego, kto jest w Mariupolu" - mówił w sobotnim wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak podała agencja Reuters, wojska rosyjskie twierdzą, że niemal całkowicie przejęły Mariupol, a niewielki kontyngent ukraińskich sił miał pozostać w hucie Azowstal. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przekazało w oświadczeniu, że Ukraińcom postawiono ultimatum. Jeśli złożą broń w niedzielę w godz. 7-11 czasu polskiego i opuszczą teren huty, "mają gwarancję, że ich życie zostanie oszczędzone".

Do komunikatu jak dotąd nie odniosła się mariupolska rada miasta.

Agresja Rosji spowodowała w Mariupolu katastrofę humanitarną. Najeźdźcy bombardują mieszkańców miasta i blokują pomoc humanitarną. Mer Mariupola wskazał w ostatnich dniach, że od początku rosyjskiej inwazji w mieście zginęło nawet 20 tysięcy cywilów.

Według służby wywiadu ukraińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych w Mariupolu zarejestrowano 13 rosyjskich mobilnych krematoriów. Okupanci mają próbować w ten sposób zatrzeć ślady popełnionych przez siebie zbrodni. Są też doniesieniach o próbach identyfikacji wszystkich potencjalnych świadków przestępstw, których sprawcami są rosyjscy żołnierze.

Ukraina. Wybuchy w Kijowie

Tymczasem w niedzielę rano w Kijowie słychać było wybuchy. Eksplozje odnotowano na lewym brzegu Dniepru. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Zgłoszono również pożar w podkijowskich Browarach.

To kolejny ostrzał miasta po sobotnim ataku rakietowym, w którym zginęła jedna osoba, a kilka trafiło do szpitala. Szef kijowskiej administracji wojskowej Aleksandr Pawliuk poinformował, że w niedzielę zanotowano również trzy uderzenia rakietowe na obiekty w obwodzie kijowskim.

Lokalna administracja ostrzega przed kolejnymi atakami z powietrza i apeluje do wszystkich, którzy opuścili miasto, by wstrzymali się z powrotem jeśli jest to możliwe.

