Miejscowość Fuentes de Andalucia zmieniła nazwę, ale to nie wszystko. Jak informuje Agencja Reutera, nazwy ulic także w okresie Wielkiego Tygodnia nawiązują do trwającej na wschodzie Europy wojny - jeszcze przez kilka dni mieszkańcy hiszpańskiego miasteczka będą więc się poruszać ulicami o nazwach takich jak Kijów, Mariupol czy Odessa.

Skąd pomysł na taką zmianę? Ambasada Ukrainy w Madrycie wyjaśniła, że ma to być gest solidarności, a burmistrz miasta Francisco Martinez stwierdził: - Naszym celem jest podniesienie świadomości na temat toczonej na Ukrainie wojny.

Mieszkańcy hiszpańskiego miasta wspierają nie tylko symbolicznie

Symboliczne wsparcie to nie wszystko. Na pomoc ogarniętej wojną Ukrainie mieszkańcy miasteczka zorganizowali zrzutkę. Zebrali 3 500 euro. Pieniądze mają zostać wykorzystane na pomoc uchodźcom. Ponadto władze miejscowości chcą przyjąć do niej 25 osób potrzebujących. Ma w tym celu powstać specjalne centrum, ale uchodźców chcą też przyjąć do domów mieszkańcy.

- Mieszkam sam, mam duży dom, zaprosiłbym parę Ukraińców, aby została ze mną przez jakiś czas, na tak długo, jak będę mógł ich gościć - powiedział reporterowi Agencji Reutera mieszkaniec miasta. Podkreślił też, że mieszkańcy miasteczka są bardzo dumni z tego, co robią dla Ukrainy.

Gminę, która zdecydowała się w ten sposób wspierać Ukrainę, zamieszkuje na co dzień nieco ponad 7 tysięcy osób. Od zaatakowanej przez Rosję Ukrainy dzieli ją 4 tys. kilometrów.

Prezydentka Słowacji do Putina: Powiedz to swoim żołnierzom