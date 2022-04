Prezydentka Słowacji do Putina: Powiedz swoim żołnierzom, żeby przestali gwałcić kobiety i dzieci

Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Prezydentka Słowacji Zuzana Czaputova opublikowała wpis, w którym zwraca się bezpośrednio do Władimira Putina. Domaga się w nim, żeby przywódca Rosji kazał swoim żołnierzom zaprzestać krzywdzenia cywilów w Ukrainie.

Powiedz swoim żołnierzom, żeby przestali gwałcić kobiety i dzieci. Nadal obowiązuje prawo wojny. Krzywdzenie bezbronnych pokazuje twoją słabość. Zatrzymaj przemoc seksualną

- apeluje na Twitterze.

Kobiety jako "łup wojenny"

Każdego dnia z Ukrainy spływają kolejne doniesienia ws. morderstw i gwałtów dokonywanych przez rosyjskich żołnierzy. Gwałty dotyczą nie tylko kobiet, ale także dzieci. Rzeczniczka Praw Obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denisowa informowała, że Irpieniu znaleziono ciała dzieci poniżej dziesiątego roku życia, ze śladami gwałtów i tortur. W Buczy Rosjanie regularnie gwałcili 25 kobiet i dziewcząt między 25 a 14 rokiem życia - dziewięć z nich zaszło w ciążę.

- Powiedzieli, że by uniemożliwić im posiadanie ukraińskich dzieci, zgwałcą je do tego stopnia, że nie będą chciały kontaktów seksualnych z żadnym mężczyzną - mówiła Denisowa.

Ukraińcy dążą do pociągnięcia gwałcicieli do odpowiedzialności. Pod koniec marca prokuratorka generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa wszczęła pierwsze śledztwo dotyczące przemocy seksualnej w Ukrainie w trakcie panującej tam wojny. Sprawa dotyczy gwałtu, którego dopuścił się rosyjski żołnierz na obywatelce Ukrainy.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przechwyciła także rozmowę rosyjskiego żołnierza z żoną. Kobieta, śmiejąc się, mówiła do męża, że ma na wojnie gwałcić Ukrainki i jej o tym nie mówić.

Anna Piekutowska, reporterka wojenna zajmująca się. m.in. tematem przemocy seksualnej w wielu konfliktach zbrojnych, wyjaśniła w rozmowie z TOK FM, dlaczego kobiety w trakcie wojny są wykorzystywane seksualnie.

- Kobiety uważano za łup wojenny, a w obliczu wojny następował rozpad więzi społecznych, co wykorzystywali nabuzowani adrenaliną mężczyźni - wyjaśniła. - Nie ma na razie pewności, na ile w Ukrainie mamy do czynienia z zaplanowanym działaniem, ale wiemy, że coraz częściej gwałty używane są jako systemowa broń na wojnie. Tak było w Bośni i Rwandzie w latach 90., widzieliśmy to całkiem niedawno wśród grup religijnych takich jak ISIS, którego członkowie masowo gwałcili Jazydki w Iraku, tak samo było z Boko Haram wobec Nigeryjek - mówiła w rozmowie z TOK FM.

Zauważyła też, że ostatnich kilku latach przemoc wobec kobiet w ramach różnych wojen się nasiliła.

- Między innymi wynika to z tego, że więcej konfliktów teraz rozgrywa się na terenach zamieszkiwanych przez ludność cywilną. Byłam w szoku, kiedy zaczęłam to badać - przyznała. Dodała także, że temat przemocy seksualnej w trakcie wojny wciąż często bywa wyciszany - głównie z powodu społecznie uwarunkowanego wstydu towarzyszącego ofiarom.