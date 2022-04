Ukraina. Media zidentyfikowały Rosjankę, która namawiała męża do gwałcenia Ukrainek

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy udostępniła we wtorek nagranie, na którym słychać fragment rozmowy między rosyjskim żołnierzem i jego żoną. Kobieta, śmiejąc się, namawia swojego męża do tego, by gwałcił ukraińskie kobiety. Dziennikarzom udało się ustalić, kto najprawdopodobniej stoi za tymi słowami.

Wojna w Ukrainie. Rosjanka namawiała męża do gwałcenia Ukrainek

- Gwałć tam ukraińskie baby. Nic mi nie mów. Dobra? - mówi kobieta, po czym się śmieje. Mężczyzna się dopytuje: "Gwałcić i nic ci nie mówić?". - Tak, żebym nic nie wiedziała. A co? - dopytuje małżonka i ponownie się śmieje. - Mogę, tak? - pyta znowu rosyjski żołnierz. - Tak, pozwalam. Tylko zabezpieczaj się - mówi dalej kobieta, na co jej mąż odpowiada: "Dobrze".

Dziennikarze programu Schemy i rosyjskiej redakcji Radia Swoboda poinformowali w piątek 15 kwietnia, że ustalili tożsamość osób z nagrania. Dzięki źródłom w ukraińskich służbach, dziennikarzom udało się zdobyć dostęp do rosyjskich numerów telefonów rozmówców. Na tej podstawie zidentyfikowali ich i odszukali w mediach społecznościowych.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że zarejestrowana przez Ukrainę rozmowa prowadzona była przez 27-letniego Romana Bykowskiego i jego żonę Olgę. Małżeństwo pochodzi z obwodu orłowskiego na zachodzie Rosji. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że mogą mieszkać na anektowanym Krymie.

27-latek miał służyć w Rosgwardii i pułku, który brał udział w ataku na Krym. Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie jednostka żołnierza wkroczyła do obwodu chersońskiego. Olga Bykowska w swoim profilu na platformie Vkontakte napisała, że w 2017 roku została matką, a w jej życiu najważniejsze są "rodzina i dzieci".

Dziennikarze Radia Swoboda zadzwonili do Bykowskich. Mężczyzna potwierdził imię i nazwisko oraz podał, że znajduje się w Sewastopolu. Kiedy usłyszał, że jego rozmówca jest dziennikarzem, od razu powiedział, że to nie jego głos znajduje się na nagraniu z SBU. Kobieta dodała, że mąż jest ranny i trafił do szpitala wojskowego w Sewastopolu. Po rozmowie z dziennikarzami usunęła swój profil w serwisie Vkontakte. Według dziennikarzy ich głosy są identyczne z tymi, jak na ukraińskich nagraniach.

W mediach społecznościowych aktywna jest matka rosyjskiego żołnierza - Irina. Na udostępnionej przez nią fotografii syna widać, że służył on jako spadochroniarz w 108. Pułku Szturmowym Gwardii stacjonującym w Noworosyjsku.

