Łzy, kapłan i wieniec z napisem "Moskwa". W Sewastopolu opłakiwali zatopienie krążownika

W Sewastopolu na okupowanym Krymie odbyła się uroczystość upamiętniająca zatopiony rosyjski krążownik "Moskwa". Według rosyjskich mediów załoga została uratowana i zabrana do portu w Sewastopolu, jednak nie pokazano żadnych zdjęć ani nagrań, które by to potwierdzały.

3 AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl