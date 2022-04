Rosja trafi na listę państw wspierających terroryzm? Zełenski miał o to poprosić Bidena

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał zwrócić się z bezpośrednim apelem do prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena o wpisanie Rosji na listę państw wspierających terroryzm - informuje "The Washington Post". W trakcie ostatniej rozmowy telefonicznej obaj przywódcy dyskutowali możliwe rozwiązania mające wywrzeć większą presję na prezydenta Rosji Władimira Putina i skłonić go do zakończenia działań wojennych.

