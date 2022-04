Rosjanie zaatakowali fabrykę rakiet pod Kijowem. Tuż po tym, jak Ukraina zatopiła Moskwę

"15 kwietnia około godziny 1:30 Rosja uderzyła w jedno z przedsiębiorstw rakietowych państwowego kompleksu obronno-przemysłowego" - przekazał w piątkowym komunikacie Ukroboronprom, informując o ataku na fabrykę działającą w Wysznewem w obwodzie kijowskim.

REKLAMA

Jak zauważa ukraiński koncern, zakład stał się celem Rosjan po tym, jak dwa pociski rakietowe Neptun zatopiły Moskwę, flagowy okręt rosyjskiej floty. W komunikacie podkreślono jednocześnie, że Neptuny są produkowane "przez szereg przedsiębiorstw publicznych i prywatnych".

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Agencja AFP podała, że Neptuny miały być produkowane także w zaatakowanej fabryce. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że zakład został częściowo zniszczony. Poważnie uszkodzone zostały warsztat i budynek administracyjny. Miały też pęknąć szyby w pięćdziesięciu samochodach zaparkowanych w pobliżu. Rosjanie mieli użyć rakiety manewrującej Kalibr.

Z medialnych doniesień wynika, że w ataku na fabrykę nikt nie zginął.

Zobacz wideo Należy rozmawiać z Putinem? Kowal: Zełenski stoi przed diabelskim dylematem

Zatonięcie krążownika Moskwa

Amerykański departament obrony potwierdza, że to siły ukraińskie doprowadziły do zatonięcia rosyjskiego krążownika Moskwa - podał w piątek nieoficjalnie "The Washington Post". Rosyjski rząd przekazał wcześniej, że powodem był sztorm i pożar na pokładzie.

Nieoficjalnie: Pentagon potwierdza, że Ukraina zatopiła rosyjski krążownik Moskwa

Moskwa to krążownik, który wszedł do służby w 1982 roku. Rosja do tej pory miała trzy jednostki tego typu. Ich główne przeznaczenie to atakowanie dużych nawodnych okrętów wojennych, przede wszystkim amerykańskich lotniskowców, przy pomocy ciężkich rakiet manewrujących dalekiego zasięgu, mogących przenosić głowice atomowe. Okręty te mogą też zwalczać cele powietrzne, oraz okręty podwodne. Moskwa miała długość ponad 180 metrów i wyporność ponad 11 tysięcy ton, załogę stanowiło ponad 400 marynarzy.

Neptuny to ukraińskie dalekie rozwinięcie radzieckich pocisków przeciwokrętowych Ch-35, opracowanych w latach 80. w ZSRR. W pracach nad systemem uczestniczyły liczne ukraińskie przedsiębiorstwa, wobec czego miały na jego temat bardzo dużo wiedzy. Po rosyjskiej agresji w 2014 roku zdecydowano, że pozyskanie analogicznego systemu, choć unowocześnionego (według Ukraińców głównie w zakresie elektroniki), ma znaczenie strategiczne wobec przytłaczającej przewagi Floty Czarnomorskiej.

**

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>