Wojna w Ukrainie. Rosja ostrzega USA. Nieoficjalnie: Jest nota dyplomatyczna

"Wzywamy Stany Zjednoczone i ich sojuszników do zaprzestania nieodpowiedzialnej militaryzacji Ukrainy, która pociąga za sobą nieprzewidywalne konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego" - tak Rosja miała zwrócić się do amerykańskich władz w nocie dyplomatycznej, o której poinformował dziennik "The Washington Post".

REKLAMA

Informację o nocie dyplomatycznej podała też telewizja CNN. Dokument miał zostać wysłany niedługo przed tym, jak Stany Zjednoczone poinformowały o dodatkowym pakiecie wsparcia militarnego dla Ukrainy o wartości 800 mln dolarów.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

CNN podaje, powołując się na swoje źródła, że Amerykanie spodziewali się protestów Moskwy przeciwko dostawom. Urzędnik, z którym rozmawiali dziennikarze, przyznał, że "nota może sygnalizować bardziej agresywną postawę Rosji wobec USA i NATO".

Zobacz wideo Kowal: Zachodni politycy powinni zrozumieć, że Rosja jest strukturalnie niebezpieczna

Stany Zjednoczone. Pomoc dla Ukrainy

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w środę zatwierdził kolejną transzę pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości 800 milionów dolarów. W jej skład wejdą systemy artyleryjskie, śmigłowce oraz transportery opancerzone, a także broń lekka i amunicja.

Amerykański prezydent rozmawiał tego dnia przez prawie godzinę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Dotychczasowa pomoc Stanów Zjednoczonych objęła między innymi tysiąc czterysta systemów przeciwlotniczych Stinger, pięć tysięcy pocisków przeciwpancernych Javelin oraz siedem tysięcy sztuk innej broni przeciwpancernej.

**

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>