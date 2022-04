Senatorowie po wizycie w Buczy. Kamiński: Trudno będzie mi podać rękę Rosjaninowi

Senatorowie z Polski i Czech odwiedzili Ukrainę na zaproszenie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka. Marszałkowi Senatu RP towarzyszyli wicemarszałkowie izby wyższej parlamentu Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński oraz senator Marcin Bosacki.

Delegacje odwiedziły w czwartek podkijowskie miejscowości: Borodzianka, Bucza i Irpień. "To jest Golgota XXI wieku. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla haniebnej agresji Rosji na Ukrainę. Opłakujemy poległych, chylimy czoła przed bohaterskimi obrońcami" - napisał na Twitterze Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu podkreślił także, że jeśli to, co zobaczył "nie jest ludobójstwem, to nie wie, co nim jest".

- Propaganda rosyjska na całym świecie rozpowszechnia "fake newsy" mówiąc, że to wszystko inscenizacja. Widzieliśmy "te inscenizacje". Ci oprawcy do wszystkiego strzelają - mówiła po wizycie w Buczy wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka.

Z kolej senator Marcin Bosacki zaapelował o nałożenie na Rosję jeszcze ostrzejszych sankcji.

Marek Kamiński: Cały naród rosyjski ponosi odpowiedzialność za politykę Putina

- To, co zobaczyliśmy wczoraj jest dowodem na to, że Rosja nie ma prawa nazywać siebie państwem cywilizowanym, bo te zbrodnie, o których nie mogę mówić spokojnie, są dokonywane w imieniu całego narodu rosyjskiego i to cały naród rosyjski ponosi odpowiedzialność za politykę Władimira Putina - powiedział Marek Kamiński.

Jak zaznaczył, po tym, co zobaczył w Buczy, "bardzo trudno będzie mu podać rękę komuś, kto nazywa siebie Rosjaninem".

W Buczy Rosjanie urządzili salę tortur

Ukraińska rzecznik praw obywatelskich potwierdziła, że w podkijowskiej Buczy Rosjanie zamordowali co najmniej 360 cywilów, wśród nich co najmniej 10 dzieci. Ludmyła Denisowa napisała na platformie telegram, że są to dane, zebrane przez władze miasta. Według tych informacji, rosyjscy okupanci urządzili w Buczy salę tortur. Mieszkańcy miasta relacjonują, że rezydowali tam kadyrowcy, którzy torturowali ludzi, wypalając im oczy, odcinając części ciała i zamęczali na śmierć dorosłych oraz dzieci.

Podobne bestialskie czyny były popełniane także w innych podkijowskich miejscowościach.

