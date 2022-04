Doradca Zełenskiego o dramacie Mariupola. "Gorzej niż w Buczy. Od 5 do 20 tys. ofiar cywilnych"

Rozmowa Onetu z Ołeksijem Arestowyczem ukazała się 15 kwietnia, czyli 51. dnia wojny w Ukrainie. Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego opowiedział, jak obecnie wygląda sytuacja w obwodzie kijowskim.

REKLAMA

Doradca prezydenta Ukrainy: Ponad 700 cywilów zabitych w podkijowskich miejscowościach

Arestowycz podkreślił, że na przedmieściach stolicy znaleziono dotąd ciała ponad 700 cywilów zabitych przez Rosjan (zastępca szefa prokuratury obwodowej mówił w środę o 765 ofiarach, z których 30 to dzieci - red.). W samej Buczy, gdzie odkryto masowe groby ludności cywilnej, znaleziono zwłoki ponad 400 osób. - Liczba ta wzrośnie. Przecież do tej pory nie byliśmy w stanie wszędzie dotrzeć. Wiele obszarów i obiektów jest zaminowanych - zwrócił uwagę Arestowycz.

Dodał, że w ostatnich dniach Ukraińcy trafili na kolejną mogiłę, w której okupanci pochowali 56 ich rodaków. Znaleźli też pokój, w którym Rosjanie więzili ukraińskie dziewczynki i kobiety - były regularnie gwałcone, dziewięć z nich zaszło w ciążę. Więcej pisaliśmy o tym w poniższym artykule:

Bucza. Denisowa: 25 kobiet było regularnie gwałconych podczas okupacji

Ołeksij Arestowycz: W Mariupolu jest jeszcze gorzej niż w Buczy. "Od 5 do 20 tys. ofiar cywilnych"

Doradca prezydenta Ukrainy ocenił, że w Mariupolu sytuacja jest jeszcze gorsza niż w Buczy. Położone nad Morzem Azowskim miasto, liczące przed wojną 400 tys. mieszkańców, oddziela zaanektowane w 2014 roku przez Rosjan terytoria: część Donbasu i Krym. - Jedna czwarta to nadal nasze miasto. 36. Brygada Morska przedarła się do Azowa, który broni Mariupola. Wzmocniliśmy swoją obronę. Są żołnierze, którzy bronili miasta i zostali wzięci do niewoli. Ci, którym skończyła się amunicja. Nadal trwa ostrzał - powiedział Onetowi Arestowycz.

- Trudno teraz powiedzieć, ilu cywilów [tam - red.] zginęło. Liczba ta może wynieść od 5 do 20 tys. I jeszcze kilka tysięcy rannych. Ponad 95 proc. zasobów mieszkaniowych zostało tam zniszczonych i uszkodzonych. Rosja jeszcze nie zniszczyła Mariupola, ale bardzo jej na tym zależy. To samo wydarzyło się w Aleppo, kiedy demonstracyjnie zniszczyli miasto - podkreślił i dodał, że w Mariupolu przebywa wciąż co najmniej kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

Zobacz wideo Cmentarzysko samochodów w Buczy. Rosjanie spalili auta cywilów uciekających z miasta

Ołeksij Arestowycz: Rosyjska ofensywa w Donbasie już się zaczęła. "Rosjanie prowadzą ją bezsensownie"

Arestowycz skomentował również doniesienia mediów o wielkiej bitwie, do jakiej miałoby wkrótce dojść w Donbasie. Zdaniem władz obwodu ługańskiego byłaby ona decydującym starciem w wojnie w Ukrainie. - Wszyscy dyskutują o zbliżającej się ofensywie w Donbasie. Ale to są błędne informacje. Ta ofensywa trwa już od siedmiu dni - stwierdził. - Ale [Rosjanie - red.] prowadzą ją bezsensownie i wprowadzają swoje oddziały częściowo. Teraz próbują uruchomić drugi rzut wojsk z Dalekiego Wschodu, wojska, które zostały wycofane z północy Ukrainy i które udało im się zmobilizowa - mówił.

- Nie odnoszą sukcesów w ofensywie. Świadczy o tym również mianowanie Aleksandra Dwornikowa w Rosji [nowego dowódcy wojny w Ukrainie - red.]. Uważają, że muszą zmienić system zarządzania i logikę działania - dodał. Więcej o nowym głównodowodzącym rosyjskiej inwazji pisaliśmy tutaj:

Nowy dowódca rosyjskiej inwazji? BBC: Wojskami pokieruje Dwornikow

Doradca Zełenskiego: Powodzenie Ukrainy w wojnie zależy od dostaw broni z Zachodu

Według Ołeksija Arestowycza dalsze losy wojny w Ukrainie "zależą od wyników kampanii na wschodzie kraju, aktywności mobilizacyjnej w Rosji, a także szybkości i jakości dostaw broni" dla Ukrainy od zagranicznych partnerów. - Najważniejszy jest ten ostatni czynnik - zaznaczył.

Władze Ukrainy: w czwartek Ukraińcy odparli osiem rosyjskich ataków w Donbasie i Ługańsku

W ciągu minionej doby wojska ukraińskie odparły osiem rosyjskich ataków w regionie donieckim i ługańskim - poinformował w piątek ukraiński Sztab Generalny. Jak przekazało dowództwo, obrońcy zniszczyli w czwartek cztery rosyjskie czołgi, sześć transporterów opancerzonych i cztery bojowe wozy piechoty. Unieszkodliwili też rosyjski system artylerii.

W komunikacie sztabu napisano, że Rosjanie koncentrują ataki w regionie Donbasu i Ługańska. Próbują zdobyć miasta Popasna i Rubiżne, ale - jak zapewnia sztab - są powstrzymywani przez siły ukraińskie.

Wojska rosyjskie nadal bombardują ukraińskie miasta. W nocy alarmy przeciwlotnicze rozbrzmiewały na terenie całego kraju. Mieszkańcy Kijowa, Chersonia, Charkowa i Iwano-Frankowska słyszeli eksplozje w swoich miastach. Na razie nie wiadomo, co było ich przyczyną.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>