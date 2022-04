Ukraina. Niespokojna noc, wybuchy m.in. w Kijowie. "Mieszkańcy donoszą, że nie ma prądu" [PODSUMOWANIE]

Zobacz wideo "Wojna w Ukrainie silniejszym bodźcem stresowym niż pandemia. To jeszcze zwiększy zapotrzebowanie na psychoterapeutów"

>>> W czwartek wieczorem potwierdziły się informacje o tym, że krążownik Moskwa zatonął na Morzu Czarnym. Wcześniej ukraińska armia poinformowała, że ostrzelała flagowiec floty czarnomorskiej. Rosyjskie ministerstwo obrony najpierw stwierdziło, że "doszło do pożaru i wybuchów amunicji", a później - że zatoną podczas holowania do portu z powodu sztormu.

>>> Noc z czwartku na piątek była bardzo niespokojna w dużej części Ukrainy. W większości kraju uruchomiono syreny przeciwlotnicze.

>>> W Kijowie i Chersoniu na południu kraju słychać było potężne wybuchy - przekazał portal The Kyiv Independent. Agencja Reutera podaje, że były to prawdopodobnie największe wybuchy w rejonie Kijowa od czasu, gdy z okolic stolicy Ukrainy wycofali się rosyjscy żołnierze. Na razie nie ma precyzyjnych informacji o tym, co dokładnie się stało i jakie są zniszczenia czy ewentualne ofiary. Białoruski portal opozycyjny NEXTA podaje, że wybuchy w mieście widać było m.in. na miejskich kamerach. Co więcej - jak wskazano - "z miejskich kamer CCTV wynika, że ??w wyniku ostrzału niektóre dzielnice miasta zostały pozbawione prądu".

"Mieszkańcy kilku dzielnic donoszą o braku dostaw prądu, co może sugerować, że jednym z celów ataków były kijowskie stacje transformatorowe" - podaje biznesalert.pl.

>>> Mer Buczy, Anatolij Fedoruk, przekazał w rozmowie z agencją Ukrinform, że niemal 85 proc. ciał znalezionych w Buczy pod Kijowem po wycofaniu się stamtąd wojsk rosyjskich ma rany postrzałowe. Już wcześniej władze ukraińskie informowały, ze

"Ukraina stała się bohaterem"

>>> W nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował swoim rodakom za 50 dni stawiania oporu Rosji. Mówił o tym w nagraniu opublikowanym w nocy w serwisie Telegram.

- W ciągu 50 dni tej wojny Ukraina stała się bohaterem dla całego wolnego świata. Dla tych, którzy mają odwagę nazywać rzeczy po imieniu. Dla tych, których nie zatruwa propaganda

- stwierdził ukraiński prezydent. - Wszyscy staliście się bohaterami. Wszyscy Ukraińcy i Ukrainki, którzy stawiają opór i się nie poddają. I którzy wygrają. I którzy przywrócą pokój Ukrainie. Jestem tego pewny - dodał Zełenski.

>>> Według najnowszych danych ONZ, z Ukrainy od 24 lutego 4,7 miliona ludzi. 2,7 miliona przekroczyło granicę do Polski, z czego część udała się dalej do innych państw. Kilkaset tysięcy ludzi miało zostać przymusowo deportowanych do Rosji z terenów okupowanych.

>>> W porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że na najważniejszych osiach ataku sytuacja nie zmieniła się w ciągu ostatniej doby. Jak napisano, w Donbasie Ukraińcy "odparli osiem ataków wroga" w ciągu ostatniej doby. Mieli zniszczyć cztery czołgi, sześć transporterów opancerzonych, jedną jednostkę artylerii i kilka innych pojazdów.

>>> W nocy poinformowano też o wymianie jeńców na południu Ukrainy - czterech Rosjan wymieniono na pięć osób z Ukrainy. Dowództwo wojskowej w tej części Ukrainy stwierdziło też, że w ciągu ostatniego dnia zniszczono cztery pojazdy Rosjan i zabito 39 żołnierzy.