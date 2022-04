Rosja próbuje wrobić Ukraińców w ataki terrorystyczne? "To plan Kremla, żeby zasiać histerię"

Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy opublikowało najnowszy komunikat, w którym informuje o rosyjskiej strategii. Putinowskie służby specjalne utrzymują, że 14 kwietnia doszło do kilku "ataków terrorystycznych" na granicy rosyjskiej, które rzekomo przeprowadzono z terytorium Ukrainy.

Zobacz wideo Specjalny oddział ukraińskich ochotników niszczy rosyjski czołg przy pomocy granatów zrzucanych ze zmodyfikowanego cywilnego drona

Moskwa realizuje plan: seria zamachów w kraju

Gubernator obwodu kurskiego miał przekazać propagandowym mediom, że 13 kwietnia rosyjski patrol graniczny w obwodzie korenewskim został ostrzelany z lasu na terytorium Ukrainy. Dalej FSB Federacji Rosyjskiej poinformowała, że 14 kwietnia Ukraina ostrzelała przejście graniczne w obwodzie briańskim. W trakcie zajścia uszkodzona dwa samochody, ale nikt nie został ranny - relacjonuje centrum ds. walki z dezinformacją.

Ukraińskie służby podkreślają, że już wcześniej ostrzegały o planach Rosji i prowokacjach zakładających zaminowanie szpitali, szkół i cywilnych budynków mieszkalnych. W ostrzeżeniu wskazano także, gdzie może dochodzić do ataków. To m.in. takie miasta jak Briańsk, Kursk, Biełgorod, a także Krasnodar, Armiańsk, Dżankoj, Krasnoperekopsk czy rejon leniński na terenie okupywanego Krymu. Kreml w ten sposób chce utwierdzić rosyjskich obywateli w niechęci do Ukraińców i tym samym uzasadnić dalsze prowadzenie krwawej wojny na terenie Ukriany - czytamy w komunikacie na Telegramie.

Rosjanie szabrują Ukrainę

Rosyjska armia grabi Ukrainę, a władze Rosji zalegalizowały ten proceder. Z komunikatu Zarządu Głównego Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, opublikowanego w mediach społecznościowych wynika, że rosyjscy żołnierze są instruowani przez swoich przełożonych, aby sami troszczyli się o swoje zabezpieczenie materialne.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Przechwycone i opublikowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy rozmowy rosyjskich żołnierzy z ich bliskimi, w ocenie strony ukraińskiej, wskazują na głęboką demoralizację i okrucieństwo Rosjan. Na jednym z nagrań słychać jak rosyjski żołnierz chwali się krewnym, co udało mu się zrabować. "Krótko mówiąc, informuję, jaka jest sytuacja: jestem teraz w gościach, w jednym domu. U bogatego wędkarza znalazłem cztery pełne pudełka woblerów marki Mega Bass, mam je brać?" - Oczywiście bierz. Bierz. To megabassy jasne, że bierz. One są super! Bierz wszystko, co tam znajdziesz" - słyszy odpowiedź.

Inny rosyjski złodziej dzwoni do żony i mówi, że zabrał z czyjegoś domu markowe ubrania, sportowe buty i kosmetyki, a kobieta zachęca go do dalszych grabieży. Oprócz grabieży Rosjanie dokonują zbrodni na ludności cywilnej. Jak podkreślają świadkowie, rosyjscy żołnierze gwałcą, torturują i mordują cywilów.