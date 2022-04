Od początku wojny z Ukrainy docierają informacje o gwałtach, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze. We wtorek (12 kwietnia) BBC opublikowało reportaż dotyczący przemocy seksualnej stosowanej przez okupantów na ukraińskich kobietach. Rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa przekazała, że za pośrednictwem infolinii wsparcia, ale też poprzez aplikację, codziennie zgłasza się kilka kobiet, które doświadczyły przemocy.

Ukraina. Rzeczniczka praw człowieka: Podczas okupacji Rosjanie gwałcili w piwnicy domu w Buczy 25 kobiet

- Około 25 dziewcząt i kobiet w wieku od 14 do 24 lat było regularnie gwałconych podczas okupacji w piwnicy jednego domu w Buczy. Dziewięć z nich jest w ciąży - powiedziała BBC Denisowa. I dodała: - Rosyjscy żołnierze powiedzieli, że by uniemożliwić im posiadanie ukraińskich dzieci, zgwałcą je do tego stopnia, że nie będą chciały kontaktów seksualnych z żadnym mężczyzną.

Rzeczniczka mówi, że dokumentuje kilka z takich przypadków. - 25-letnia kobieta zadzwoniła, by powiedzieć nam, że jej 16-letnia siostra została zgwałcona na ulicy tuż przed nią. Powiedziała, że gdy gwałcili jej siostrę, krzyczeli, że to samo stanie się 'z każdą nazistowską prostytutką'.

Wojna w Ukrainie. Denisowa: Skala przestępstw seksualnych popełnianych przez Rosjan nie jest na razie znana

Denisowa przyznała także, że obecnie nie da się ocenić skali przestępstw seksualnych popełnianych przez okupantów. - Nie wszyscy chcą nam powiedzieć, co im się przydarzyło. Większość z nich obecnie zgłasza się po pomoc psychologiczną, więc nie możemy rejestrować tego jako przestępstw, chyba że złożą nam swoje zeznania - wyjaśniła.

Rzeczniczka praw człowieka Ukrainy podkreśliła także, że zależy jej na powołaniu przez ONZ specjalnego trybunału, który osobiście osądzi Władimira Putina za popełnione zbrodnie wojenne, w tym gwałty - czytamy na stronie BBC.

Pamiętaj, jeżeli ty lub bliska ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>