Wilchówka. Odkryto dół z ciałami rosyjskich żołnierzy. "Postępują tak nawet ze 'swoimi'"

Ukraińscy żołnierze uniemożliwili kolumnom wroga przemieszczenie się do Izuma wysadzając most. "Kilka dni temu nasi żołnierze odkryli sprzęt wroga w obwodzie charkowskim. To były samochody opancerzone 'Tygrys', Kamaz i trzy Urale" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez ukraińskie Siły Zbrojne. pojazdy kierowały się do obwodu charkowskiego, aby wzmocnić oddziały wojsk rosyjskich na tych terenach.

Ukraińcy ustalili trasę, którą poruszał się wróg. Stwierdzono, że najlepszą drogą dla rosyjskich pojazdów jest ta prowadząca przez most. Następnie operatorzy Wojsk Specjalnych umieścili ładunki wybuchowe i poczekali na nadciągającą kolumnę. Kiedy Rosjanie znaleźli się na moście żołnierze wysadzili obiekt i zniszczyli całą kolumnę - podają ukraińskie Siły Zbrojne.

Ukraińskie wojska znalazły dół z ciałami rosyjskich żołnierzy

Z kolei pozarządowa organizacja Ukraińskie Centrum Wojskowe przekazała, że Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły w obwodzie charkowskim w 4. Dywizję Pancerną Gwardii Kantemirowa Rosji i przejęły pojazdy opancerzone. Podczas walk zniszczonych zostało wiele wozów piechoty oraz kilka czołgów. Uciekając Rosjanie porzucili dwa nowoczesne czołgi T-80, które będą mogły zostać wykorzystane przez ukraińską armię podczas walk. Ukraiński dziennikarz Jurij Butusow pokazał przejęty rosyjski sprzęt w wideo opublikowanym na YouTube.

W tym tygodniu ukraińscy żołnierze odzyskali wieś Wilchówka, znajdującą się na obrzeżach Charkowa. Na miejscu znaleziono dół z ciałami rosyjskich żołnierzy. Oleg Synegubow - szef Regionalnej Administracji Wojskowej powiedział, że Rosjanie nie dbają nawet o "swoich". "W Wilchówku Siły Zbrojne Ukrainy całkowicie zakończyły oczyszczanie terytorium. Żołnierze 92. Brygady odkryli dół ze zwłokami rosyjskich żołnierzy. To przykład tego, jak ci dranie postępują nawet ze swoim" - podkreślił Sinegubow cytowany przez ukraiński portal 24tv.ua.

Ukraińcy wyciągnęli Neptuny z ukrycia i zapolowali na Moskwę

Rosja przygotowuje się do bitwy o Donbas

Wojska okupanta gromadzą swoje siły i przygotowują się do ofensywy na wschodzie Ukrainy. Potwierdzają to zdjęcia satelitarne wykonane 11 kwietnia przez firmę Maxar, na których widać m.in kolumny oraz punkty, w których gromadzą się rosyjskie wojska. Kilka dni wcześniej opublikowano zdjęcia satelitarne 13-kilometrowej kolumny rosyjskich wojsk w obwodzie charkowskim.

Ukraina to nie jest wojna partyzantów uzbrojonych w rakiety

Z kolei agencja UKRINFORM opublikowała zdjęcia z lotniska w Lipiecku, które jest oddalone od granicy Ukrainy o ok. 300 km. Widać na nich, że rosyjskie wojsko gromadzi tam siły powietrzne. O planowanym ataku Rosjan na Donbas ostrzega także brytyjski wywiad. Rosjanie próbują także przeprowadzić przymusową mobilizację w tak zwanych separatystycznych republikach Ługańska i Doniecka.

