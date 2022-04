"Erekcyjny" skandal w Brazylii, chcą od Bolsonaro wyjaśnień ws. viagry. "Z kupnem szczepionek zwlekał"

Media podają, że brazylijskie wojsko kupiło ponad 35 tysięcy tabletek viagry. Prezydent Jair Bolsonaro przyznał jednak, że mogło być ich jeszcze więcej. - Razem to było może z 50 tysięcy tabletek. Z całym szacunkiem, ale to nic takiego - stwierdził w środę, cytowany przez "The Guardian". Nietypowe zakupy dla wojska ujawnił pewien polityk opozycji, który zawnioskował o dostęp do informacji publicznej.

Brazylia. Wojsko kupiło mnóstwo viagry. Bolsonaro obraża się na media

Prezydent Brazylii wyjaśniał, że środki na zaburzenia erekcji mają być przeznaczone dla emerytowanych i nieaktywnych wojskowych, którzy mieliby nimi leczyć nadciśnienie płucne i reumatyzm. Bolsonaro nie odniósł się jednak do kolejnych rewelacji - o tym, że brazylijska armia rzekomo nabyła też 60 implantów prącia, których cena szacowana jest na prawie 3,5 mln reali (blisko 3,2 mln złotych).

Zamiast tego zaatakował media za "wyolbrzymianie sprawy". - Każdego dnia jestem obiektem ataków ze strony prasy, która działa w bardzo złej wierze i jest kompletnym ignorantem w tej sprawie - obruszył się Bolsonaro, cytowany przez France24.

Armia Brazylii potwierdziła zakup trzech silikonowych implantów. "Wojskowy system opieki zdrowotnej zajmuje się leczeniem mężczyzn z różnego rodzaju dolegliwościami, które mogą wymagać wszczepienia takich protez" - napisano w specjalnym oświadczeniu. Dodano, że systemem objętych jest 700 tys. pacjentów.

"Erekcyjny" skandal w Brazylii. Przeciwnicy Bolsonaro żądają wyjaśnień. "Zwlekał z kupnem szczepionek, a tu wydał zgodę"

Zapewnienia te nie przekonują politycznych przeciwników Jaira Bolsonaro. Kongresmen z Rio De Janeiro, Marcelo Freixo, zapowiedział, że zwróci się do prokuratury o zbadanie "erekcyjnego" skandalu. "Administracja prezydenta Bolsonaro zwlekała z zakupem szczepionek przeciwko COVID-19, ale wydała zgodę na droższy zakup 35 tys. tabletek viagry dla sił zbrojnych" - napisał na Twitterze.

Przewodnicząca Partii Pracujących, Gleisi Hoffman, potępiła "kryminalny szał zakupów" i oskarżyła Bolsonaro o szarganie wiarygodności wojska. Z kolei Ciro Gomes, centrolewicowy polityk, który będzie jednym z kontrkandydatów Bolsonaro w październikowych wyborach, powiedział, że siły zbrojne powinny zasługiwać na szacunek, ale ich działy zakupów wydają się być "zdemoralizowane". "Jak się czujesz, wiedząc, że płacimy nawet za viagrę dla sił zbrojnych?" - zapytała na Twitterze brazylijska piosenkarka Zelia Duncan.

Media społecznościowe w kraju zalała fala memów, przedstawiających rysunki czołgów z bezwładnymi armatami i żarty na temat podniesienia morale wojska.

