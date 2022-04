Nagranie opublikował Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy w serwisie YouTube. "Zmobilizowany żołnierz wojska agresorów Oleg Karasow przekazał swojej żonie instrukcje otrzymane przez rosyjskie oddziały o dalszych działaniach w Ukrainie" - czytamy w opublikowanym nagraniu.

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze mają czas do 10 maja

Nagranie opublikowane w serwisie YouTube przez Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy to zapis rozmowy rosyjskiego żołnierza z jego żoną przechwycony z udziałem ukraińskiej policji. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować autentyczności filmu.

Na nagraniu słyszymy, jak rosyjski żołnierz mówi swojej żonie, że Władimir Putin powiedział, że jeśli rosyjskie wojska do 10 maja nie osiągną wyznaczonego celu, to mają "zrównać wszystko z ziemią".

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Ukraina przechwyciła rozmowę telefoniczną rosyjskiego żołnierza i jego żony. "Codziennie do nas strzelają"

- Wciąż próbujemy "wyzwolić" Rubiżne, a Lisiczańsk i Siewierodonieck zrównamy z ziemią - mówił mężczyzna podczas rozmowy telefonicznej. Dodał również, że wojska rosyjskie w tym rejonie nie mogą przemieścić się na bardziej wysunięte pozycje, ponieważ znajdują są ostrzeliwane przez siły ukraińskie. - Codziennie do nas strzelają - powiedział żonie.

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przekazał, że nagranie to dowód na to, że Rosja zmieniła taktykę i celowo niszczy miasta w Ukrainie oraz popełnia zbrodni na ludności cywilnej. Jak wskazują, dzieje się to na bezpośredni rozkaz kierownictwa wojskowego i politycznego - m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina.