Le Pen pytana o aneksję Krymu przez Rosję. Wybuchła śmiechem. "Obywatele chcieli, voila!" [WIDEO]

W środę Marine Le Pen udzieliła wywiadu francuskiej telewizji BFMTV. Podczas rozmowy liderka Frontu Narodowego stwierdziła, że nie wie, dlaczego ma zakaz wjazdu na Ukrainę. - Co mam panu powiedzieć, nie pojadę do Kijowa. Chyba że cofną ten zakaz dla mnie, kiedy zostanę wybrana. Byłoby to na pewno rozsądne - powiedziała uśmiechnięta Le Pen.

REKLAMA

Aktualne informacje na głównej stronie Gazeta.pl

Dziennikarz prowadzący wywiad stwierdził, że nie jest ona mile widziana na Ukrainie. Le Pen wymownie rozłożyła ręce.

Le Pen o aneksji Krymu: nie żałuję swoich słów

Marine Le Pen podczas wywiadu nie wycofała swoich słów o aneksji Krymu. Kandydatka na prezydenta Francji nadal twierdzi, że Krym jest własnością Rosji. Zapytana o tę kwestię w telewizji stwierdziła, że "nie żałuje swoich słów".

- Nie będę powtarzała całej historii. Było referendum. Krym należał do Ukrainy przez 26 lat, poza tym był rosyjski. Obywatele chcieli, żeby wrócił do Rosji, voila! - skomentowała. Można to zobaczyć na nagraniu poniżej:

Przypomnijmy: agresja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się w 2014 roku od aneksji należących do Ukrainy terenów Krymu - odbyło się to poprzez nielegalne i przy użyciu siły zbrojnej przez Federację Rosyjską. Aneksję przeprowadzali żołnierze rosyjscy bez oznaczeń (tzw. zielone ludziki). Zajęto m.in. przeprawę promową w Kerczu oraz lotniska w Kirowskoje i w Dżankoj i port lotniczy w Symferopolu.

6 marca 2014 roku na Krymie przeprowadzono sterowane referendum bez udziału niezależnych obserwatorów - przedstawione przez Rosję wyniki dowodziły, że blisko 97 proc. głosujących mieszkańców miało być za przyłączeniem się do Rosji. Niezależni obserwatorzy i organizacje międzynarodowe zwracały wówczas uwagę, że zgodnie z konstytucją Ukrainy lokalny krymski parlament ma prawo ogłaszać referendum tylko w sprawach lokalnych, a do takich nie należało referendum o autonomii jednego z terenów, a więc uchwała o referendum była nielegalna.

Działania Rosji ws. zajęcia Krymu zostały potępione przez opinię międzynarodową - Unia Europejska nazwała je aktem naruszenia prawa międzynarodowego, a w czerwcu 2014 r. "w odpowiedzi na próby celowego naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy i destabilizacji tego kraju" wprowadzono sankcje - m.in. gospodarcze i indywidualne. Referendum na Krymie zostało uznane za niezgodne z prawem i nieważne zarówno przez Centralną Komisję Wyborczą Ukrainy, jak i przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Parlament Europejski i Rada Europejska również nie zaakceptowały wyników rzekomego referendum.

Fałszywą informację o tym, że "Krym się odłączył od Ukrainy i przyłączył do Rosji (…) wolą 90 proc. ludności", podał też 6 lutego tego roku poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. "Ponieważ Janusz Korwin-Mikke pomija kwestie legalności referendum, a także okoliczności jego przeprowadzenia, jego wypowiedź uznajemy za manipulację" - skomentował serwis Demagog.

Zobacz wideo Co dla UE oznaczałaby wygrana Marine Le Pen w wyborach prezydenckich? Prof. Belka: To byłoby ze szkodą dla Europy

Marine Le Pen chce zbliżenia NATO i Rosji

Kandydująca w drugiej turze wyborów prezydenckich Marine Le Pen powiedziała w środę, że jeżeli wygra wybory prezydenckie, będzie dążyła do zbliżenia NATO i Rosji, kiedy zakończy się wojna na Ukrainie.

Le Pen tłumaczyła, że jako prezydent Francji będzie dążyła do przemyślenia roli NATO. - Kiedy tylko zakończy się wojna rosyjsko-ukraińska, i gdy zostanie podpisany traktat pokojowy, opowiem się za zbliżeniem NATO i Rosji, tak jak było to rozważane w przeszłości. Leży to w interesie Europy, Francji, a także Stanów Zjednoczonych - przekonywała polityczka.

- Francja może skutecznie rozwiązywać międzynarodowe konflikty wyłącznie wtedy, gdy jest niezależna. To jeden z powodów, dla których opuszczę zintegrowane dowództwo NATO - oświadczyła.

Wybory prezydenckie we Francji

W zeszłą niedzielę odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Wygrał ją Emmanuel Macron, który uzyskał 27,8 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Marine Le Pen z wynikiem 23,1 proc. głosów.

Frekwencja wyborcza wyniosła 73,6 procent, co stanowi drugi najgorszy wynik w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji.

Druga tura wyborów odbędzie się 24 kwietnia.