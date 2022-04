Rosja zsyła Ukraińców do obozów. Ambasador USA przy OBWE: To może być zbrodnia przeciwko ludzkości

Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Michael Carpenter mówił, że o zagrożeniach związanych z tzw. "obozami filtracyjnymi" ostrzegał już na początku marca. - Rosja zakłada te obozy, chcąc wyciągnąć z nich czy to dysydentów, czy po prostu ludzi, którzy są proukraińscy - stwierdził ambasador USA podczas briefingu prasowego. Jego wypowiedź cytuje TVN24.

Ambasador USA o obozach filtracyjnych: To są dokładnie te rzeczy, które kwalifikują się jako zbrodnie wojenne

Urzędnik podkreślał, że działania Rosji mogą mieć charakter zbrodni przeciwko ludzkości.- To są dokładnie te rzeczy, które kwalifikują się jako zbrodnie wojenne, a jeśli są systematycznie popełniane, to możliwe, że jako zbrodnie przeciwko ludzkości - mówił Carpenter.

Wrócił też do sytuacji sprzed kilku tygodni. - Osobiście ostrzegałem Stałą Radę OBWE jeszcze na początku marca o tym, że Rosja przygotowuje się do zinstytucjonalizowania tych tzw. "obozów filtracyjnych". W ostatnich tygodniach widzieliśmy doniesienia, które dokładnie to potwierdzają - powiedział ambasador podczas briefingu prasowego, którego tematem był nowy raport OBWE na temat rosyjskich zbrodni wojennych.

Rosjanie wywożą Ukraińców do "obozów filtracyjnych", a potem na Sachalin

Stwierdził, że prezydent Biden, nazywając działania Rosji "ludobójstwem" dokonał pewnego rodzaju oceny moralnej. Podkreślił jednak, że "prawną klasyfikacją tych czynów należy do prawników".

Jego zdaniem ustalenia raportu "zadają kłam rosyjskiej propagandzie". Dotyczy to m.in. zbombardowania szpitala dziecięcego i teatru w Mariupolu. Ustalenia OBWE wykazały, że "oba działania były celowe i stanowią zbrodnie wojenne" - komentował.

"Obozy filtracyjne" w Rosji

Władze Ukrainy alarmują, że jej obywatele trafiają do "obozów filtracyjnych", które Rosjanie uruchamiają na okupowanych terenach. Z obozów trafiają do ubogich części Rosji. Ukraińcy wysyłani są w szczególności do Sachalina. Potwierdzono także informacje o utworzeniu tzw. "obozu filtracyjnego" w Dokuczajewsku w obwodzie donieckim. Osoby, które tam trafiają, są pozbawiane dokumentów przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Następnie cywile są wywożeni w głąb Rosji, gdzie mogą podjąć pracę, ale otrzymują wówczas zakaz opuszczania kraju na dwa lata.

Pierwsze informacje o tym, że mieszkańcy Ukrainy - zwłaszcza Mariupola - są przewożeni do obozów, pojawiły się w połowie marca. Mariupolski ratusz poinformował wówczas, że schwytanych mieszkańców miasta wywieziono do tzw. obozów filtracyjnych, w których Rosjanie sprawdzali telefony i dokumenty obywateli Ukrainy. Po kontroli - jak wskazali urzędnicy - część mieszkańców Mariupola została przymusowo skierowana do odległych miast w Rosji, los pozostałych pozostaje nieznany. - To, co robią dziś okupanci, jest znane starszemu pokoleniu, które widziało przerażające sceny II wojny światowej. Trudno sobie wyobrazić, że w XXI wieku ludzie są przymusowo deportowani do innego kraju. Wojska rosyjskie nie tylko niszczą nasz pokojowy Mariupol, ale posunęły się jeszcze dalej i rozpoczęły deportację mieszkańców Mariupola. Wszystkie zbrodnie wojenne ze strony Rosji powinny być najsurowiej ukarane - przekazał mer Mariupola.

Tzw. obozy filtracyjne były zakładane przez Rosję m.in. w Czeczenii w 1994 roku, w czasie I wojny czeczeńskiej (jeden z nich znajdował się w Chankale koło Groznego). Torturowano tam ludzi. Organizacja Amnesty International w swoim raporcie z 2001 roku o obozach w Czeczenii pisała: "Ludzie zatrzymani przez siły rosyjskie byli wysyłani do tajnych "obozów filtracyjnych", gdzie przetrzymywano ich bez możliwości kontaktu z krewnymi, prawnikami, światem zewnętrznym. Ci, którzy przeszli przez "obozy filtracyjne" twierdzą, że tortury przeprowadzano tam systematycznie i rutynowo. (...) Wyżsi oficerowie rosyjscy cały czas zaprzeczali istnieniu "obozów filtracyjnych" i twierdzili, że nikt z zatrzymanych w Czeczenii nie był torturowany".

W ostatnich dniach gazeta "Independent" poinformowała, że Władimir Putin podpisał "nadzwyczajny dekret", na mocy którego kazał przesiedlić blisko 100 tys. Ukraińców na Syberię i za koło podbiegunowe. Ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich Ludmyła Denisowa przekazała, że Rosjanie deportowali już 700 tys. osób z obwodów ługańskiego i donieckiego. Wśród przesiedlonych ma być 130 tys. dzieci.