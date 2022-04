Wiceburmistrz Mariupola o dramatycznej sytuacji w mieście: 130 tys. osób siedzi pod ziemią, szukają wody

Wiceburmistrz Mariupola Siergiej Orłow w czwartek rozmowie z TVN24 BiS poinformował o deportacji części mieszkańców miasta na teren Rosji. Z jego informacji wynika, że to ok. 40 tysięcy obywateli.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Na wyzwolonych terytoriach ukraińscy saperzy znajdują i usuwają duże ilości amunicji i niewybuchów

Wojna w Ukrainie. Mieszkańcy Mariupola deportowani do Rosji

Orłow w rozmowie z TVN24 BiS poinformował o tragicznej sytuacji w okupowanym mieście. - Sytuacja humanitarna jest straszna. Szacujemy, że 130 tysięcy mieszkańców wciąż znajduje się w Mariupolu. Mieszkają w schronach, w jakichś pomieszczeniach pod ziemią, szukają wody i żywności - mówił.

Przekazał, że miasto przez cały czas poddawane jest ostrzałom i uderzeniom z powietrza, a jego część jest pod tymczasową okupacją wojsk rosyjskich.

Ale armia ukraińska wciąż się broni. Jedno ze zdarzeń, które oceniamy jako ludobójstwo, to deportacja przez Rosję naszych obywateli z tymczasowo okupowanych przedmieść Mariupola. Szacujemy, że około 40 tysięcy obywateli zostało deportowanych na teren Rosji

- powiedział. Podkreślał też, że mieszkańcy miasta potrzebują broni, by skutecznie móc odpierać rosyjskie ataki.

USA sięga głęboko do portfela. Dodatkowe 800 mln na pomoc dla Ukrainy

Mariupol. Sytuacja w mieście się pogarsza

Wiceburmistrz Siergiej Orłow odniósł się też do doniesień o tym, że w ostatnich dniach przeciwko obrońcom Mariupola użyto broni chemicznej (wcześniej jej użycie zapowiadał Eduard Basurin, wiceminister obrony i rzecznik resortu obrony samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej). Jak przekazał pułk Azow, ranne miały zostać trzy osoby.

Śmigłowiec zrzucił pojemnik, potem ludzie byli chorzy

- przekazał Orłow, dodając: - Nie wiem, czy był to jakiś gaz, czy była to broń chemiczna, ale potem ludzie byli chorzy: trzech naszych żołnierzy i trzech cywilów, którzy znajdowali się w tej okolicy, mieli problemy z oddychaniem, problemy z oczami, z językiem.

- Nie wiem, czy był to gaz wojskowy, czy po prostu jakaś substancja chemiczna, czy gaz łzawiący. Żadnych dodatkowych informacji nie posiadam - zaznaczył.

Rzecznik Pentagonu John Kirby przekazał podczas konferencji prasowej we wtorek 12 kwietnia, że przedstawiciele Departamentu Obrony nie są w stanie potwierdzić tej informacji. - Oczywiście podchodzimy do tego poważnie i monitorujemy to. Staramy się zrobić to, co możliwe, by ustalić, co się wydarzyło, jeśli wydarzyło się cokolwiek - przekazał.

Według Ołeksija Arestowycza, doradcy w biurze prezydenta Ukrainy, była to forma sprawdzenia postawy USA i innych państw NATO w reakcji na groźby i wstępne próby wykorzystania broni masowego rażenia przez Kreml. Wołodymyr Zełenski przypomniał jednak o obietnicy światowych przywódców, którzy zadeklarowali, że zareagują szybciej i ostrzej, jeśli Federacja Rosyjska jej użyje - podaje Ukraińska Prawda.

- Mariupol jest pod totalnym oblężeniem. Ostrzał i bombardowania nigdy nie ustają - cytuje Forsal słowa ukraińskiego deputowanego Dmytro Hurina, które wypowiedział na antenie BBC Radio 4 w środę 13 kwietnia, opisując sytuację na wschodzie Ukrainy. Działania okupanta porównał do tych z popełnianymi przez nazistowskie Niemcy w Auschwitz.

Więcej o sytuacji w Mariupolu można przeczytać w tekście Maćka Kucharczyka na Gazeta.pl. "Siedzą stłoczeni w słabo oświetlonych piwnicach i nagrywają filmy, które można nazwać pożegnaniem. Zapewniają, że są wierni Ukrainie i będą walczyć do końca, ale brakuje im amunicji, wody i jedzenia. Wielu ich kolegów już nie żyje. Tak powoli gaśnie heroiczna obrona Mariupola", "Miasto liczyło przed wojną pół miliona mieszkańców. Było ostoją Ukrainy nad Morzem Azowskim. Drugim portem całego kraju. Dzisiaj to morze ruin, w którym zginęły tysiące, a może dziesiątki tysięcy cywilów. Dokładnie najpewniej nigdy się nie dowiemy" - czytamy.

Miedwiediew radzi Ukraińcom, by "oglądali się za siebie"

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.