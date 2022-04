CNN: Stany Zjednoczone rozważają wysłanie urzędników wysokiej rangi do Kijowa. "Symboliczny gest"

Jak informuje CNN, w najbliższym czasie Stany Zjednoczone nie przewidują pojawienia się w Kijowie ani prezydenta Joe Bidena, ani wiceprezydentki Kamali Harris. Prowadzone są jednak rozmowy na temat wysłania do Ukrainy wysokich rangą urzędników: sekretarza obrony Lloyda Austina lub sekretarza stanu Antony'ego Blinkena - choć decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

"Politico" również donosi, że wizyta przedstawicieli amerykańskiej administracji jest brana pod uwagę przez Biały Dom. "Administracja Bidena prowadzi na razie wewnętrzne rozmowy na ten temat" - przekazało w rozmowie z "Politico" dwóch amerykańskich urzędników, zapewniając, że wizyta urzędników wysokiego szczebla w Kijowie byłaby "symbolicznym gestem" i kolejnym wyrazem wsparcia dla Ukrainy ze strony USA.

Jednak - jak wskazano - gdyby administracja amerykańska zdecydowała się na podróż na Ukrainę, nie informowałaby o tym z wyprzedzeniem ze względów bezpieczeństwa.

Ostatniej doby Stany Zjednoczone ogłosiły kolejne wsparcie dla Ukrainy - prezydent Joe Biden zatwierdził transzę pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości 800 milionów dolarów. W jej skład wejdą systemy artyleryjskie, śmigłowce oraz transportery opancerzone, a także broń lekka i amunicja.

Andrzej Duda: To nie wojna, to jest terroryzm

W ostatnich tygodniach w podróż odbyli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, a przywódcy Estonii, Łotwy, Litwy i Polski spotkali się w środę z prezydentem Zełenskim w stolicy.

Prezydenci udali się m.in. do w podkijowskiej Borodziance, gdzie rosyjskie wojska dopuszczały się zbrodni na cywilach. Podczas swojego przemówienia Andrzej Duda porównał działania rosyjskich żołnierzy na Ukrainie do terroryzmu. - To nie jest wojna, to jest terroryzm - powtarzał.

- Mam nadzieję, że Ukraina stanie się niedługo częścią Unii Europejskiej jako wolne i suwerenne państwo samo podejmujące o sobie decyzje - wskazywał. - Mentalność Rosji się nie zmieniła. Nie godzimy się na to. Głęboko wierzymy, że przyzwoita część współczesnego świata również się na to nie godzi i da temu wyraz - dodał.

Prezydent mówił też, że wszyscy, którzy popełniali zbrodnie na Ukrainie muszą być pociągnięci do odpowiedzialności.

- Ci, którzy wydali rozkazy, którzy dali przyzwolenie na mordowanie, na zabijanie, na bombardowanie cywilów - muszą zostać ukarani przez międzynarodowe trybunały - skwitował Duda.

- Dziękuje tym wspaniałym liderom wspaniałych państw, którzy zawsze byli z nami, zawsze byli pierwsi we wsparciu Ukrainy, która ma zostać członkiem rodziny europejskiej. Są też liderami jeśli chodzi o wprowadzanie sankcji wobec Rosji - powiedział Zełeński dziękując czterem prezydentom za przyjazd do Kijowa.