We wtorek Wołodymyr Zełenski udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcia skutego kajdankami Wiktora Medwedczuka, prorosyjskiego polityka z Ukrainy, który nazywany jest przyjacielem Władimira Putina. - Niech Medwedczuk będzie dla was przykładem. Nawet były oligarcha nie uciekł, nie mówiąc już o wielu innych zwykłych rosyjskich przestępcach. Dopadniemy wszystkich - powiedział w późniejszym wystąpieniu prezydent Ukrainy, który zwrócił się do Rosjan. Polityk dodatkowo zaproponował wymianę Medwedczuka na ukraińskich jeńców.

Miedwiediew reaguje na zatrzymanie przyjaciela Putina. "Ci ludzie powinni raczej oglądać się za siebie"

W środę 13 kwietnia na informację o zatrzymaniu Medweczuka zareagował były prezydent Rosji i obecny wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. "Ci szaleńcy, którzy nazywają się władzami Ukrainy, mówią, że chcą wydusić zeznania z Medwedczuka, skazać go i wymienić na jeńców. Ci ludzie powinni raczej oglądać się za siebie i porządnie zamykać drzwi na noc, żeby samemu nie stać się ludźmi na wymianę" - napisał Miedwiediew na Telegramie.

Warto podkreślić, że w wystąpieniu Zełenskiego nie ma żadnej informacji o "wyduszaniu zeznań" u zatrzymanego Medweczuka. Władze Ukrainy zapewniają, że przestrzegają międzynarodowego prawa, które dotyczy jeńców wojennych. Z medialnych doniesień wynika natomiast, że tego samego prawa nie respektują Rosjanie.

Kim jest Wiktor Medwedczuk? Putin jest ojcem chrzestnym jego córki

Wiktor Medwedczuk przez wiele lat był ważnym w Ukrainie politykiem. Z wykształcenia jest prawnikiem, prowadził nawet swoją kancelarię. W 1997 roku otrzymał mandat deputowanego Rady Najwyższej. Potem był przewodniczącym Zjednoczonej Socjaldemokratycznej Partii Ukrainy, a w 2002 roku szefem administracji prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. Po pomarańczowej rewolucji jego pozycja spadła. W kolejnych latach Medwedczuk wspierał Putina, z którym łączą go też sprawy prywatne. Prezydent Rosji jest bowiem ojcem chrzestnym córki Medweczuka - Dariny.

Ukraiński polityk nie chce, by jego kraj przystąpił do Unii Europejskiej i zacieśniał stosunki z Zachodem. W 2019 roku ponownie został wybrany do Rady Najwyższej z ugrupowania składającego się głównie z byłych polityków partii Wiktora Janukowycza. W maju 2021 roku trafił do aresztu domowego w związku z podejrzeniem o zdradę stanu i próbę kradzieży surowców na Krymie.

