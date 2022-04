Ołena Zełenska udzieliła wywiadu mailowego CNN, który ukazał się w środę. Pierwsza dama przekazała, że od wybuchu wojny w Ukrainie nie widziała się z mężem, a ich jedyny kontakt odbywa się przez telefon. "Wołodymyr i jego zespół faktycznie mieszkają w gabinecie prezydenta. Ze względu na niebezpieczeństwo zabroniono mi i moim dzieciom tam przebywać. Czyli od ponad miesiąca komunikujemy się tylko telefonicznie" - wyjaśniła Zełenska.

Z pierwszą damą przebywają dzieci: 17-letnia córka Sasza oraz 9-letni syna Kyrylo. Zełenska przyznała, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę jej dzieci bardzo dojrzały. "Czują się odpowiedzialne za siebie nawzajem i osoby wokół nich" - podkreśliła.

Wojna w Ukrainie. Ołena Zełenska: Każdy Ukrainiec jest celem Rosjan

Dziennika CNN zapytała o to, co sprawia, że pierwsza dama ma siły do działania i pozostała w kraju, mimo że podobno jest "drugim największym celem rosyjskich sił", po jej mężu - prezydencie Wołodymyrze Zełenskim.

Z jakiegoś powodu ciągle zadają mi to pytanie. Ale jeśli przyjrzeć się bliżej, staje się jasne, że każdy Ukrainiec jest celem Rosjan: każda kobieta, każde dziecko

- oceniła. I dodała, że "ci, którzy zginęli niedawno od rosyjskiego pocisku [podczas] próby ewakuacji z Kramatorska, nie byli członkami prezydenckiej rodziny, byli tylko Ukraińcami". "Tak więc celem numer jeden dla wroga jesteśmy my wszyscy" - podkreśliła.

Ołena Zełenska: Kiedy nastąpił atak, nie staliśmy się "przerażonym tłumem". Staliśmy się zorganizowaną społecznością

Ołena Zełenska przyznała, że wykorzystuje swoje media społecznościowe do informowania świata o odważnych żołnierzach, a szczególnie stara się pokazać "kobiecą twarz" ukraińskiego oporu. "Już pierwszego dnia wojny stało się jasne, że paniki nie ma. (...) Kiedy nastąpił atak, nie staliśmy się 'przerażonym tłumem', jak miał nadzieję wróg. Nie. Staliśmy się zorganizowaną społecznością" - przekazała pierwsza dama. I podkreśliła, że "wszyscy zmobilizowali się, aby chronić swój dom".

"Dużo piszę o naszych kobietach, bo ich udział jest wszędzie - są w siłach zbrojnych i obronnych, większość z nich to medyczki. I to one zabierają dzieci i rodziny w bezpieczne miejsca. Na przykład tylko one mogą wyjechać za granicę. Pod pewnymi względami ich rola jest nawet bardziej zróżnicowana niż mężczyzn; to więcej niż równość!" - oceniła Zełenska.

Żona prezydenta Ukrainy zaapelowała pod koniec marca do społeczności międzynarodowej, aby "nie przyzwyczajała się do wojny w Ukrainie". "W XXI wieku Europa nie może przyzwyczaić się do wojny, do tego, że dzieci zasypiają przy odgłosie wybuchających pocisków i nie wiedzą, czy obudzą się następnego dnia" - napisała pierwsza dama Ukrainy na Facebooku.

"Każdy dzień na wojnie jest jak całe życie. Nasze dzieci są przyzwyczajone do zasypiania przy akompaniamencie wybuchów. Ale proszę was: nie przyzwyczajajcie się do wojny! Bo w XXI wieku w Europie nie można przyzwyczaić się do widoku dzieci, które nie wiedzą, czy jutro będą żyły. Nie można przywyknąć do masowych grobów i ruin, w które zmieniają się spokojne miasta" - napisała.

Ołena Zełenska podkreśliła, że wojna na Ukrainie to wojna na progu Europy. Zaapelowała, by wszyscy jej mieszkańcy opowiedzieli się po stronie pokoju i ludzkości. "Wtedy zwycięstwo Ukrainy będzie waszym zwycięstwem!" - podkreśliła żona prezydenta Ukrainy.

